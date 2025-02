4 lựa chọn chiến lược để nâng cao năng suất lao động toàn xã hội

(VTC News) -

Nội dung trên được đưa ra tại hội nghị “Phát triển Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì ngày 11/2.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nhanh và bền vững; đồng thời góp phần nâng cao năng suất lao động của toàn xã hội, nâng cao tính cạnh tranh, hội nhập của nền kinh tế quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành cũng đưa ra nhiều ý kiến để thúc đẩy hoạt động phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian tới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, nhấn mạnh những thách thức của Việt Nam hiện nay là chưa làm chủ được những công nghệ chiến lược, công nghệ cốt lõi như IT, bán dẫn, AI, Big Data, công nghệ lượng tử… nguy cơ bị đánh cắp chất xám, nguy cơ bị đánh cắp sở hữu trí tuệ ngày càng gia tăng.

Thứ hai, hạ tầng chưa đồng bộ, hạ tầng số còn hạn chế, an ninh an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu còn nhiều thách thức. Số vụ tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu nhằm vào các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam, tội phạm tài chính công nghệ cao đang ngày càng gia tăng, trong khi phần lớn các cơ quan doanh nghiệp trong nước chưa đủ nhân lực, biện pháp an ninh an toàn thông tin.

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị thời gian tới tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật nhưng phải tránh gây bất lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, cho rằng phần lớn các cơ quan doanh nghiệp trong nước chưa đủ nhân lực, biện pháp an ninh, an toàn thông tin.

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết, với điều kiện về nhân lực, đất đai, cơ chế theo Luật Thủ đô, Hà Nội sẵn sàng triển khai thí điểm để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Đại diện các doanh nghiệp công nghệ như Viettel, VNPT …cũng đề xuất một số giải pháp chính sách tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp Nhà nước trong hợp tác quốc tế để triển khai những công nghệ mới với các đối tác nước ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, thời gian qua, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã đạt được một số thành tựu quan trọng như đổi mới được tư duy, phát triển nông nghiệp góp phần xóa đói giảm nghèo, hội nhập kinh tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra rằng hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa đạt yêu cầu so với sự phát triển và lợi ích của người dân. Để khắc phục tình trạng này, cần nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong mọi cấp độ của xã hội.

Hơn nữa, việc rà soát các thể chế, cơ chế chính sách là cần thiết để giải quyết các vướng mắc hiện tại. Phát triển hạ tầng, bao gồm hạ tầng số, CNTT, giao thông và giáo dục cũng nên được ưu tiên, cùng với việc đa dạng hóa các nguồn lực từ Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

Trong 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp, Thủ tướng cũng nêu đổi mới phương pháp đào tạo, từ cấp phổ thông đến đại học, sẽ góp phần thu hút nhân tài cho đất nước. Bên cạnh đó, quản trị thông minh và tối ưu hóa quản lý rất quan trọng, nhằm xóa bỏ các thủ tục rườm rà. Hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực tiên tiến cũng được nhấn mạnh. Thủ tướng cũng khẳng định, việc xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam sẽ giúp thu hút chất xám toàn cầu, góp phần phát triển bền vững cho đất nước.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Bộ, ngành liên quan soạn thảo Chỉ thị của Thủ tướng về Phát triển Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.