4 'không' trước khi đi ngủ dành cho người bị mỡ máu cao

(VTC News) -

Mỡ máu cao là tình trạng rối loạn chuyển hóa chất béo trong cơ thể, được đặc trưng bởi việc nồng độ cholesterol LDL hoặc triglyceride trong máu tăng vượt mức cho phép. Sự tích tụ quá nhiều các chất này có thể dẫn đến tổn thương hệ tim mạch, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh như xơ vữa động mạch, đột quỵ và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe toàn thân.

Mỡ máu cao là tình trạng rối loạn chuyển hóa chất béo trong cơ thể (Ảnh: AI)

Theo Sohu, nếu bạn bị mỡ máu cao, trước khi ngủ cần đặc biệt chú ý đến 4 "không" sau đây để tránh khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Không ăn quá nhiều

Ăn quá nhiều trước khi đi ngủ, rất dễ gây ra tình trạng khó tiêu. Cơ thể không kịp tiêu hao lượng thức ăn nạp vào, dẫn đến tích tụ mỡ và làm tăng hàm lượng chất béo trong máu. Đồng thời, việc ăn uống vào ban đêm còn ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, làm tăng áp lực tuần hoàn máu và dễ dẫn đến hình thành cục máu đông.

Vì vậy, người mắc bệnh mỡ máu cao cần duy trì thói quen ăn tối nhẹ nhàng, tránh ăn khuya và tuyệt đối hạn chế các món ăn chứa nhiều dầu mỡ để bảo vệ sức khỏe tim mạch và kiểm soát lượng mỡ trong máu.

Không hút thuốc, không uống rượu

Đối với những người bị mỡ máu cao, nên cố gắng không hút thuốc và không uống rượu trước khi ngủ. Các thói quen này có thể làm tăng cholesterol và triglyceride trong máu, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như cao huyết áp, xơ vữa động mạch và tai biến mạch máu não.

Rượu bia lâu dài kích thích gan tổng hợp nhiều cholesterol và triglyceride, hút thuốc góp phần thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch. Do đó, bạn không nên hút thuốc và uống rượu trước khi ngủ, để giúp bảo vệ mạch máu và tránh xa tình trạng mỡ máu cao.

Không tức giận trước khi đi ngủ

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người thường khó kiểm soát cảm xúc của bản thân, dễ nổi giận chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt không vừa ý. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng việc thường xuyên tức giận có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Đặc biệt, nếu bạn tức giận vào buổi tối trước khi ngủ, cảm xúc bị kích động có thể làm co thắt và kích thích mạch máu, dẫn đến rối loạn mỡ máu. Đối với những người vốn đã có mỡ máu cao, điều này chẳng khác nào làm bệnh tình càng trở nên trầm trọng.

Không dùng gối quá cao

Khi lượng mỡ trong máu tăng cao, máu sẽ trở nên đặc và nhớt hơn, khiến quá trình lưu thông chậm lại so với bình thường. Trong khi ngủ, tốc độ tuần hoàn máu vốn đã giảm, nếu lúc này gối kê quá cao, máu sẽ khó lưu thông lên não, dễ dẫn đến tình trạng thiếu oxy não. Về lâu dài, điều này có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ.