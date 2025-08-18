325,6 tỷ đồng được quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba, đạt hơn 500% mục tiêu

(VTC News) -

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, tính đến 12h ngày 18/8, chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" đạt được 325, 6 tỷ đồng - tương đương 500% mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng của cả đợt vận động.

Theo số liệu thống kê, chương trình đã tiếp nhận 1,68 triệu lượt ủng hộ.

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" được tổ chức trong 65 ngày, bắt đầu từ 13/8, kỷ niệm 99 năm ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro - đến hết 16/10, với mục tiêu vận động tối thiểu 65 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững.

Chương trình nhằm vận động nguồn lực trợ giúp nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững, góp phần giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, thiên tai và chính sách bao vây, cấm vận.

Đây không chỉ là chiến dịch nhân đạo, mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi đến bạn bè quốc tế rằng: "Việt Nam luôn ở bên cạnh Cuba, như Cuba luôn ở bên cạnh Việt Nam".