Hơn 310 tỷ đồng từ hơn 1,5 triệu lượt ủng hộ gửi tới Cuba

(VTC News) -

Theo thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tính đến 18h ngày 17/8, chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba” đã tiếp nhận hơn 310,9 tỷ đồng cùng với khoảng 1,58 triệu lượt ủng hộ.

Con số này vượt xa mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng đề ra cho cả đợt vận động, đạt hơn 400% chỉ sau 5 ngày phát động.

Ngày 16/8, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hoà Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chia sẻ về chiến dịch "65 Nghĩa tình Việt Nam - Cuba" trên nền tảng X với nội dung: "Kỷ lục hào phóng mà Nhân dân Việt Nam dành cho Cuba không chỉ là hành động yêu thương mà chúng tôi vô cùng biết ơn.

Đó còn là món quà khiến chúng tôi vinh dự vì đến từ một dân tộc cần cù và anh hùng, một dân tộc đã vươn lên sau nhiều cuộc chiến tranh và giờ đây khiến thế giới ngưỡng mộ bởi sự phát triển bền vững của mình".

Theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai trong 65 ngày vận động (từ ngày 13/8 đến hết ngày 16/10/2025).

Ngày 2/12/1960 đánh dấu mốc lịch sử khi Cuba trở thành quốc gia đầu tiên ở Tây Bán cầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Từ đó đến nay, trong suốt 65 năm, hai dân tộc luôn đồng hành, sẻ chia ngọt bùi, cùng nhau đấu tranh cho độc lập, tự do và sát cánh trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Mối quan hệ đặc biệt ấy đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế hiếm có.

Tháng 9/2024, trong tuyên bố chung, lãnh đạo hai nước nhất trí chọn năm 2025 là “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba”, thể hiện quyết tâm chung đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới với định hướng toàn diện, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đây không chỉ là sự tiếp nối truyền thống quý báu, mà còn là cam kết chính trị mạnh mẽ nhằm mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực.

Đồng thời, Việt Nam một lần nữa khẳng định tình đoàn kết thủy chung và sự ủng hộ kiên định dành cho Cuba trong hành trình vượt qua những khó khăn, thách thức hiện tại, như Cuba đã từng kề vai sát cánh bên Việt Nam trong những năm tháng gian khó nhất.