Chủ tịch Cuba cảm ơn nhân dân Việt Nam

"Kỷ lục hào phóng mà Nhân dân Việt Nam dành cho Cuba không chỉ là một hành động yêu thương mà chúng tôi vô cùng biết ơn. Đó còn là món quà khiến chúng tôi vinh dự vì đến từ một dân tộc cần cù và anh hùng, một dân tộc đã vươn lên sau nhiều cuộc chiến tranh và giờ đây khiến thế giới ngưỡng mộ bởi sự phát triển bền vững của mình", Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hoà Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chia sẻ về chiến dịch "65 Nghĩa tình Việt Nam - Cuba" hôm 16/8.

Thông điệp của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hoà Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez về chiến dịch "65 Nghĩa tình Việt Nam - Cuba".

Trước đó, ngày 13/8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam giao chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ GD&ĐT, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân tổ chức Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”.

Chương trình nhằm vận động nguồn lực trợ giúp nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững, góp phần giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, thiên tai và chính sách bao vây, cấm vận.

Chương trình vận động được tổ chức trong 65 ngày, bắt đầu từ 13/8, kỷ niệm 99 năm ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro – đến hết 16/10/2025, với mục tiêu vận động tối thiểu 65 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững.

Đây không chỉ là một chiến dịch nhân đạo, mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi đến bạn bè quốc tế rằng: “Việt Nam luôn ở bên cạnh Cuba, như Cuba luôn ở bên cạnh Việt Nam”.

Chỉ sau 30 giờ phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt và đạt mục tiêu 65 tỷ đồng. Tính đến chiều tối 16/8, số ủng hộ đã vượt mức 250 tỷ đồng.