31 máy bay, hơn 16.300 chiến sỹ và màn 'vẽ lửa' trên bầu trời Hà Nội

Sáng 30/8, Quảng trường Ba Đình trở thành tâm điểm của cả nước khi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chính thức diễn ra. Đây là cuộc tổng duyệt chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, quy tụ sức mạnh tổng hợp của quân đội, công an và quần chúng Nhân dân.
Đúng 6h40, khi giai điệu Quốc ca vang lên tại Quảng trường Ba Đình, 15 khẩu pháo đồng loạt khai hỏa tại Mỹ Đình. Tiếng nổ rền vang dội khắp không gian như lời khẳng định sức mạnh quân đội và ý chí độc lập, tự cường của dân tộc.
Khoảng 7h, hàng vạn người dân được tận mắt chứng kiến màn trình diễn của tiêm kích Su-30MK2 và Yak-130. Trong buổi tổng duyệt, chiến đấu cơ Việt Nam không chỉ bay theo đội hình chuẩn xác mà còn thả mồi nhiệt – loại biện pháp phòng thủ nhằm đánh lạc hướng tên lửa hồng ngoại.
Cùng thời điểm này, hơn 16.300 chiến sỹ thuộc các lực lượng lần lượt tiến qua lễ đài trong đội hình trang nghiêm, chỉnh tề.
Đoàn quân đi trong tiếng reo hò, sự yêu thương và chào đón của toàn thể Nhân dân.
Các khối diễu binh thuộc lực lượng Công an Nhân dân diễu binh qua Ga Hà Nội, nơi hàng nghìn người dân chờ đợi.
Khối chiến sỹ Đặc công sải bước dưới tấm áp phích in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố Tràng Tiền, giữa tiếng hò reo, cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn người dân hai bên vỉa hè.
Ngoài các đoàn khối trong nước, còn có sự góp mặt của 4 khối quân đội nước ngoài gồm: Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia. Lần đầu tiên, 120 quân nhân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham gia đội hình diễu binh A80.
Sự xuất hiện của đoàn quân nhân Liên bang Nga cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt tại buổi tổng duyệt sáng 30/8. Đây là lực lượng được Bộ Quốc phòng Nga cử sang Việt Nam theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia với khoảng 120 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại Hà Nội từ giữa tháng 8, trải qua nhiều buổi hợp luyện và sơ duyệt.
Khối Quân đội nhân dân Lào góp mặt với hơn 110 cán bộ, chiến sĩ. Gần một tháng tập luyện nghiêm túc tại Hà Nội đã giúp họ giữ bước chân đều đặn, uyển chuyển khi tiến qua Quảng trường Ba Đình.
Các khối xe khí tài nối tiếp xuất hiện, từ tên lửa phòng thủ bờ Trường Sơn, dàn tăng T-54B cải tiến, T-90SK, đến những UAV và xe thiết giáp hiện đại do Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất. Bên cạnh đó là lực lượng công an với xe đặc chủng, sĩ quan An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao – minh chứng cho sức mạnh toàn diện của quốc phòng, an ninh trong thời đại mới.
Sau khi kết thúc buổi tổng duyệt ở Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh đồng loạt tiến qua các tuyến phố trung tâm như Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Trần Phú…
Mỗi bước chân vững vàng, dứt khoát của đoàn quân như mang theo khí thế của những ngày mùa Thu lịch sử năm 1945, gợi lại hình ảnh hào hùng của dân tộc trong hành trình đấu tranh giành độc lập.
Dọc các tuyến phố như Tràng Tiền, Kim Mã, Ngọc Hà... người dân đứng kín hai bên đường. Tiếng reo hò, những tràng pháo tay vang lên không ngớt khi đoàn quân đi qua.
Nhiều em nhỏ đi theo bố mẹ cũng nhiệt tình cổ vũ đoàn quân.
Không khí trên đường Lê Duẩn náo nhiệt. Cờ đỏ rợp trời, từng khối diễu binh lần lượt đi qua trong sự chào đón nồng nhiệt của Nhân dân.
Gương mặt rạng ngời, bước chân thẳng tắp của các chiến sĩ tại buổi tổng duyệt sáng 30/8.
Chiến sĩ diễu binh, diễu hành vui tươi bắt tay, chụp ảnh với người dân và các em nhỏ trong không khí nồng nhiệt của quân và dân trên đường Văn Cao.
