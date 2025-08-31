31 máy bay, hơn 16.300 chiến sỹ và màn 'vẽ lửa' trên bầu trời Hà Nội

Sáng 30/8, Quảng trường Ba Đình trở thành tâm điểm của cả nước khi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chính thức diễn ra. Đây là cuộc tổng duyệt chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, quy tụ sức mạnh tổng hợp của quân đội, công an và quần chúng Nhân dân.