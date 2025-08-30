Tin nóng

Hùng tráng bước quân hành, Quảng trường Ba Đình bừng khí thế ngày tổng duyệt A80

Thứ Bảy, 30/08/2025 14:24:00 +07:00

(VTC News) - Hàng vạn bước chân đều tăm tắp, đội ngũ chỉnh tề và ánh mắt kiên định của các chiến sĩ tạo nên khung cảnh hùng tráng trong buổi tổng duyệt A80 tại Hà Nội.

6h30 ngày 30/8, tại Quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, buổi tổng duyệt chính thức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) diễn ra trong không khí trang nghiêm, hào hùng. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước ngày lễ trọng đại.

Những khối diễu hành đầu tiên xuất hiện. Trong đội hình vuông vức đều tăm tắp, bước chân rắn rỏi, ánh mắt nhìn thẳng của các chiến sĩ đã thể hiện sức mạnh và sự kiên định.

Đội hình đi qua lễ đài trong sự dõi theo đầy tự hào của đông đảo người dân Thủ đô. Đây là thành quả của sự nghiêm túc và công phu trong nhiều tháng tập luyện.

Nhiều lực lượng để lại dấu ấn mạnh mẽ trong buổi tổng duyệt. Trong ảnh là khối chiến sỹ Đặc công diễu binh qua khu vực phố Tràng Tiền.

Khối Phòng hóa, Binh chủng Hóa học nổi bật với bộ quân phục loang sắc vàng và xanh lá, biểu trưng cho nhiệm vụ đặc thù trong môi trường hóa học, sinh học, phóng xạ.

Khối sĩ quan Bộ đội Biên phòng.

Khối Tác chiến điện tử.

Khối Sĩ quan Hải quân trong quân phục trắng tinh khôi, đại diện cho ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Các nữ quân nhân của lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc - hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình toàn cầu.

Khối nữ Dân quân đại diện 54 dân tộc Việt Nam mang trên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, gửi thông điệp về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Trùng trùng đoàn quân đi trong vòng tay Nhân dân.

Lực lượng Công an Nhân dân tại buổi tổng duyệt sáng 30/8.

Sau khi kết thúc tổng hợp luyện ở Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh đồng loạt tiến qua các tuyến phố trung tâm. Trong ảnh là khối nam sĩ quan Cảnh vệ diễu binh qua khu vực ga Hà Nội trên đường Lê Duẩn.

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông và khối nam sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình.

Khối nam chiến sĩ Hậu cần, Kỹ thuật Công an Nhân dân.

Đoàn quân diễu binh của lực lượng Công an Nhân dân đi giữa phố Hà Nội.

Buổi tổng duyệt còn có sự góp mặt của quân đội Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Bốn khối quân đội quốc tế được Nhân dân hai bên đường cổ vũ nồng nhiệt.

Sự hiện diện của bạn bè quốc tế góp phần tô đậm tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia anh em.

Minh Đức - Diệu Hằng - Anh Tài - Thành Vĩnh - Viên
