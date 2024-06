3 xe tông nhau đoạn đường tránh Huế, 9 người nhập viện cấp cứu

(VTC News) -

Sáng 8/6, ngành chức năng Thừa Thiên - Huế có báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương xảy ra trên quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 7/6 tại km 25+300 quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế đoạn qua phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế), anh Nguyễn Hoàng Long (NS 1992, trú đường Ngô Gia Khản, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô khách BKS: 81B- 01392, trên xe chở 6 hành khách chạy hướng Bắc - Nam.

Khi đi đến đoạn đường trên, do thắng gấp nên phần đuôi xe văng sang làn đường ngược chiều va chạm với xe đầu kéo BKS: 37H 04012 kéo theo rơ moóc BKS: 37RM 00106 do anh Nguyễn Văn Tú (SN 1992, trú xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang chạy theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

Sau đó, ô tô khách tiếp tục va chạm với ô tô tải BKS: 43E 00778 do anh Trương Đình Ngọc (SN 1976, trú Lý Nhân, Hà Nam) cầm lái, chạy phía sau xe đầu kéo và gây ra tai nạn giao thông liên hoàn.

Liên quan đến vụ tai nạn kể trên, nguồn tin tại Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận, đêm 7/6 các bác sĩ thuộc đơn vị thực hiện chữa trị, sơ cứu cho 9 nạn nhân của vụ tai nạn. Hiện tình trạng sức khỏe các nạn nhân ổn định.

Trước đó, lúc 21h ngày 7/6, Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được tin báo của người đi đường về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường này, đoạn ở khu vực cửa hàng xăng dầu Ba Sao (phường Thủy Phương).

Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Thừa Thiên - Huế sau đó điều lực lượng, phương tiện khẩn trương lên đường, tiếp cận hiện trường, cấp cứu nạn nhân.

Tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng nhiều chỗ sau va chạm. Xe tải và xe khách quay ngang chắn làn đường xe chạy, xe đầu kéo lao ra khỏi lòng đường và mắc kẹt bên mương nước.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ở Thừa Thiên - Huế mới xảy ra trận mưa khá lớn và đường trơn.

Theo lực lượng chức năng, vụ tai nạn làm 9 người bị thương gồm 3 tài xế và 6 người trên xe khách. Trong đó, anh Nguyễn Văn Tú (tài xế xe đầu kéo) bị rách ở tay trái, các nạn nhân khác bị xây xát nhẹ.