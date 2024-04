Tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô khách ở Lào Cai, 1 người tử vong

(VTC News) -

Tối 7/4, ông Hoàng Ngọc Dương, Chủ tịch UBND xã Cốc San, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai xác nhận, trên địa bàn vừa ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 3 xe ô tô khách khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 cùng ngày tại Km4+920, đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa, thuộc địa phận thôn Ún Tà, xã Cốc San.

Thời điểm trên, ô tô BKS 29B-052XX do anh Nguyễn Văn H. (SN 1985, trúi quận Đống Đa, Hà Nội) cầm lái lưu thông theo hướng thị xã Sa Pa đi TP Lào Cai. Khi đến địa bàn xã Cốc San, xe này đã va chạm với ô tô BKS 14H-003XX do anh Nguyễn Mạnh T. (SN 1981, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển và ô tô 19H-051XX (đang dừng đỗ sửa chữa) do anh Hoàng Việt C. (SN 1987, trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang) làm tài xế.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Đ.X.)

Vụ va chạm khiến một hành khách trên xe bị thương nặng, dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng đã không qua khỏi.

Tại hiện trường, nhiều cột hộ lan bị tông gãy, ô tô biển kiểm soát 19H-051XX bị đẩy văng xuống rãnh thoát nước, hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 30/3, tại km 117, thuộc địa phận thôn Chu Lìn 2, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 4 người bị thương.

Thời điểm trên, ô tô tải BKS 14H-035XXX chở theo nhiều thiết bị tăng âm, loa đài di chuyển theo hướng Sa Pa đi TP Lào Cai. Khi đến km117, QL4D, xe lao xuống vực sâu khoảng 100m. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mất phanh.

Vụ tai nạn đã làm 4 người trên xe bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Ô tô cũng như toàn bộ hàng hóa bị hư hỏng nặng.