Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn ở Bình Phước làm 4 người thương vong

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 4 ô tô hư hỏng nặng, 1 người chết và 3 người bị thương. Nạn nhân tử vong là ông Lê Nhựt Minh (29 tuổi, quê Bạc Liêu), tài xế xe tải. Ba người bị thương gồm 1 người trên xe tải, tài xế xe khách và 1 hành khách.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an xác định do tài xế xe container không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước, gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Kết quả test nhanh, 3 tài xế trên 3 xe đều âm tính với chất ma túy và không có nồng độ cồn. Riêng tài xế xe tải tử vong sẽ được trưng cầu giám định pháp y.

Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan vụ tai nạn, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước và UBND huyện Đồng Phú đã đến thăm hỏi, động viên, đồng thời hỗ trợ các nạn nhân và gia đình có người thương vong trong vụ việc. Mỗi nạn nhân bị thương được hỗ trợ 3 triệu đồng, trường hợp tử vong 7 triệu đồng.

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đưa tin, khoảng 11h ngày 13/5, xe container BKS 60H-032.74 kéo theo sơ mi rơ moóc do tài xế Trần Quang Đạt (49 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển, lưu thông trên đường ĐT.741 theo hướng từ TP. Đồng Xoài (Bình Phước) đi Bình Dương.

Khi đến ngã ba giao nhau thuộc ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, chiếc container bất ngờ va chạm với xe tải BKS 61C-554.07 do tài xế Lê Nhựt Minh cầm lái chở theo 1 người bạn và ô tô 5 chỗ BKS 64A-016.77 do ông Trần Văn Tám (60 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển lưu thông phía trước cùng chiều bên phải.

Sau cú va chạm, xe container và xe tải tiếp tục mất lái, lấn sang phần đường ngược chiều, va chạm với xe khách do tài xế Nguyễn Mạnh Dũng (42 tuổi, quê Đắk Lắk) cầm lái, trên xe chở 23 hành khách và 1 phụ xe.

Vụ tai nạn khiến xe container bốc cháy dữ dội, nhiều người bị thương và các phương tiện tham gia giao thông hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa, cứu hộ và điều tiết giao thông.