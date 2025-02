3 xe sedan bán chạy nhất Việt Nam đua giảm giá đầu năm 2025

Trong tháng đầu năm 2025, doanh số bán ô tô trên thị trường ghi nhận mức sụt giảm mạnh tới 40%. Theo báo cáo của VAMA, sự đi xuống trong tháng 1 diễn ra ở hầu hết các phân khúc, ngay cả những mẫu xe thường nằm trong top doanh số cao cũng chứng kiến mức giảm mạnh.

Bộ ba xe sedan hạng B hút khách nhất thị trường Việt Nam trong năm 2024 gồm Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City cũng không ngoại lệ. Doanh số trung bình của 3 mẫu xe nói trên trong tháng 1 chỉ là khoảng 530 xe.

Trong đó, chỉ có duy nhất Honda City ghi nhận đà tăng trưởng khoảng 31% so với tháng trước đó, đạt 568 xe và vươn lên dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B. Doanh số của Vios và Accent lần lượt là 490 và 530 xe.

Honda City là mẫu sedan hạng B bán chạy nhất thị trường trong tháng 1/2025.

Nhằm vực dậy doanh số và chạy đà cho thời gian tới, các hãng và đại lý đang đẩy mạnh chương trình giảm giá cho Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City.

Bắt đầu với Toyota Vios, mẫu sedan hạng B bán chạy nhất Việt Nam năm 2024 đang được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 2 cho tất cả các phiên bản, tương đương mức giảm từ 23-27 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mãi, mức giá của Vios còn 435-518 triệu đồng.

Doanh số của Vios đã giảm tới hơn 67% trong tháng 1/2025.

Honda City cũng được hãng áp dụng ưu đãi tương tự. Theo đó, mức giảm tương đương 50% lệ phí trước bạ khi quy đổi ra tiền mặt sẽ rơi vào khoảng 24,95-28,45 triệu đồng. Nhờ đó, giá bán thực tế của Honda City được đưa xuống còn 474-541 triệu đồng

Còn với Hyundai Accent, mẫu xe này chỉ được ưu đãi giảm giá tại các đại lý. Theo đó, một số cửa hàng đang áp dụng chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương giảm 22–34 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn khoảng 417-540 triệu đồng.

Tham khảo một đại lý ở miền Trung, Hyundai Accent đang được giảm giá cao nhất tới 45 triệu đồng. Tuy nhiên, các ưu đãi trên chỉ áp dụng cho dòng xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024).

Hyundai Accent được giảm giá lên tới 45 triệu đồng trong tháng 2.

Khi so giá sau ưu đãi của 3 dòng xe trên trong tháng 2/2025, Honda City đang có giá trung bình nhỉnh hơn hai đối thủ do giá niêm yết vốn cao hơn. Đổi lại, mẫu sedan đến từ Honda được trang bị tiêu chuẩn gói công nghệ an toàn Honda SENSING.

Trong khi đó, giá sau ưu đãi của Vios và Accent không chênh lệch nhiều. Giá bán thấp nhất của cả hai trong tháng 2 này cũng chỉ khoảng hơn 400 triệu đồng, phù hợp với nhóm khách hàng mua xe để chạy dịch vụ.

Bên cạnh 3 mẫu xe kể trên, một số cái tên khác trong phân khúc sedan cỡ B như Mitsubishi Attrage, Nissan Almera hay Kia Soluto cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá. Trong đó, Mitsubishi Attrage được chính hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với bản CVT còn Nissan Almera và Kia Soluto được giảm giá tại đại lý.

Những nỗ lực kích cầu thông qua giảm giá từ các hãng và đại lý trong tháng 2 được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy doanh số của thị trường ô tô trong nước nói chung. Thực tế xu hướng sụt giảm trong tháng trước là điều đã được dự đoán trước khi sức mua vốn đã chững lại từ tháng 12/2023 do chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước hết hiệu lực.

Mặt khác, đợt nghỉ Tết Nguyên đán rơi vào tháng 1 cũng có ảnh hưởng tới doanh số nói chung của toàn thị trường. Khi qua thời gian nghỉ Tết, thị trường được ổn định trở lại sẽ mang kỳ vọng vào mức doanh số tăng trưởng cao hơn trong các tháng tiếp theo.