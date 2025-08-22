3 món ăn 'màu vàng' quen thuộc giúp dưỡng phổi cực tốt

(VTC News) -

Người Trung Quốc có câu: “Mùa xuân dưỡng gan, mùa hạ dưỡng tim, mùa thu dưỡng phổi”. Sau tiết lập thu, thời tiết khô hanh, cơ quan đầu tiên chịu áp lực chính là lá phổi của chúng ta. Những triệu chứng như cổ họng khô, ho… rất dễ tìm đến bạn.

Phổi là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể. (Ảnh: Sohu)

Vì vậy, nắm bắt “thời kỳ vàng để dưỡng phổi”, dùng thực dưỡng để làm ẩm phổi là vô cùng quan trọng. Dưới đây là 3 món ăn màu vàng quen thuộc, rất tốt cho lá phổi của bạn.

Món ăn từ bí đỏ

Bí đỏ chính là “ngôi sao” của mùa thu, mềm dẻo, thơm ngọt tự nhiên. Bí đỏ giàu β-carotene, khi vào cơ thể có thể chuyển hóa thành vitamin A, giúp bảo vệ các mô niêm mạc, đặc biệt tốt cho hệ hô hấp, trong đó có phổi. Các nghiên cứu cho thấy việc có lượng carotenoid trong máu cao hơn liên quan đến chức năng phổi tốt hơn ở cả người già và người trẻ.

Nó giống như “đắp một lớp mặt nạ dưỡng ẩm” cho đường hô hấp, có thể hiệu quả làm dịu chứng ho khan và khô rát cổ họng, do thời tiết khô hanh mùa thu gây ra. Nếu đem bí đỏ nấu thành một bát chè ngọt ấm nóng, vừa ấm lòng lại vừa dưỡng phổi.

Món ăn từ cà rốt

Cà rốt được mệnh danh là “tiểu nhân sâm”, giá trị dinh dưỡng rất cao. Hàm lượng β-carotene trong cà rốt nổi tiếng là dồi dào, cũng là “cao thủ” trong việc bảo vệ và dưỡng phổi, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Ăn nhiều cà rốt vào mùa thu còn có lợi cho làn da và đôi mắt. Cách ăn giữ được hương vị nguyên bản và bảo toàn dinh dưỡng nhất chính là hấp.

Món ăn từ củ nghệ

Củ nghệ thường được sử dụng để tăng cường sức khỏe tổng thể do tác dụng chống oxy hóa và chống viêm mạnh. Curcumin, thành phần hoạt chất chính trong củ nghệ, đặc biệt có lợi cho việc hỗ trợ chức năng phổi.