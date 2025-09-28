2 tàu cá với 11 thuyền viên của TP.HCM gặp nạn lúc vào trú bão ở Quảng Trị

(VTC News) -

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) cho biết, các lực lượng đang khẩn trương phối hợp ứng cứu hai tàu cá với 11 thuyền viên bị nạn khi vào Cửa Việt để trú bão số 10.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h45 ngày 28/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận được tin báo từ bà Quất Thị Hải L. (30 tuổi), có người nhà trên hai tàu cá mang số hiệu BV 4670-TS và BV 0042-TS của TP.HCM.

Lực lượng cứu hộ đang tiếp cận vị trí 2 tàu cá gặp nạn để ứng cứu, đưa các ngư dân vào bờ.

Bà Linh cho biết hai tàu cá trên đường vào lạch Cửa Việt để trú bão thì gặp nạn ở vị trí cách bờ khoảng 1,5km. Hậu quả, một tàu bị chìm, tàu còn lại chết máy và bị sóng đánh vỡ mạn. Tổng số thuyền viên trên cả hai tàu là 11 người.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt điều động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền và người dân địa phương tổ chức tiếp cận, ứng cứu.

Hiện có một ngư dân được đưa vào bờ an toàn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng báo cáo vụ việc cho lãnh đạo tỉnh, đồng thời điều động tàu CN-09 của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ cùng các đơn vị Hải đội Biên phòng 2, Đồn Biên phòng Triệu Vân sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp.

Đến nay, có một thuyền viên trên tàu bị nạn tự bơi được vào bờ an toàn. Công tác phối hợp ứng cứu 10 thuyền viên còn lại đang được các lực lượng thực hiện hết sức khẩn trương.