Lập ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão Bualoi đi qua

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 174 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 10 (bão Bualoi) và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Người dân Hà Tĩnh chằng chống nhà cửa trước khi bão số 10 đổ bộ.

Công điện nêu, bão số 10 đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, đang di chuyển rất nhanh về phía đất liền nước ta và càng vào gần bờ càng mạnh thêm, có thể đạt cấp 13, giật cấp 16. Dự báo bão đổ bộ vào thời điểm triều cường, kết hợp nước dâng do bão và sóng lớn có thể gây tràn, vỡ, sạt lở đê biển, ngập các khu dân cư vùng thấp trũng ven biển.

Bão có thể gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (kể cả trên lãnh thổ Lào), nhất là tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với tổng lượng mưa khoảng 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, chia cắt giao thông tại khu vực miền núi và vùng thấp trũng.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão đi qua để tập trung xử lý phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở; tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão, mưa lũ, sụt lún, sạt lở.

Thủ tướng yêu cầu bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ căn cứ tình hình cụ thể ở địa phương để quyết định hạn chế các hoạt động trên biển, ven biển, cấm biển, kiểm soát, hạn chế giao thông, cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian chịu ảnh hưởng của bão, mưa lũ lớn.

Đồng thời, phải triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, gia cố để bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, nhất là đê biển, đê cửa sông, các hồ đập xung yếu; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa nước phù hợp để sẵn sàng đón lũ, bảo đảm an toàn công trình hồ đập, không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ.

Lãnh đạo các địa phương cũng cần chỉ đạo triển khai ngay công tác chằng néo, gia cố bảo vệ nhà cửa, kho tàng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để giảm thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, kịp thời phục hồi sản xuất kinh doanh ngay sau bão lũ.

Thủ tướng lưu ý các địa phương tổ chức rà soát, chủ động sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đặc biệt chú ý những nơi đã có hiện tượng sụt lún đất, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản; bố trí lực lượng canh gác, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán đi, không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, các địa phương phải bố trí lực lượng, phương tiện, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra chia cắt do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói, khát, rét và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra,...

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý. Trong đó, đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đối với các hoạt động giao thông vận tải trên biển, trên sông, an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện, hệ thống điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ...

Bộ trưởng Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân ứng phó bão, mưa lũ, hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.