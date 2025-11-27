2 sân bay ở Gia Lai, Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi bão Koto

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn vừa ký công điện gửi các đơn vị có liên quan trong ngành hàng không tập trung ứng phó lũ lụt tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Cục Hàng không Việt Nam xác định 2 cảng hàng không Phù Cát và Tuy Hòa dự kiến nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 15 (bão Koto), trong khi các sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), Liên Khương (Lâm Đồng), Pleiku (Gia Lai) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) được yêu cầu theo dõi sát diễn biến bão và chuẩn bị phương án ứng phó.

Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức trực 24/24 theo quy chế trực ban phòng, chống thiên tai; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Bão Koto sẽ ảnh hưởng đến các sân bay ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. (Ảnh: CAAV)

Cơ quan quản lý hàng không yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, mưa lũ tại khu vực cảng hàng không, đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng hàng không đang khai thác.

Thực hiện nghiêm hướng dẫn khai thác trong điều kiện thời tiết nguy hiểm tại cảng hàng không, sân bay; kiểm tra, rà soát toàn bộ các vị trí có nguy cơ ngập úng trong khu vực cảng hàng không; chủ động triển khai phương án tiêu thoát nước, khơi thông các điểm tắc nghẽn, không để xảy ra ngập sâu tại khu vực sân đỗ tàu bay, đường lăn, đường công vụ và các khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Đồng thời, các sân bay cần bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng trực 24/24 để kịp thời ứng phó; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hiện trường; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động khai thác, cho cơ sở hạ tầng và cho người lao động tại cảng.

Đối với sân bay Tuy Hòa, Cục Hàng không yêu cầu tập trung khắc phục hư hỏng đài LOC đầu cất hạ cánh 3 bảo đảm đúng quy chuẩn kỹ thuật và an toàn khai thác bay; tổ chức trực kỹ thuật 24/24 để sẵn sàng xử lý sự cố phát sinh, đồng thời rà soát, gia cố khu vực đặt trang thiết bị hàng không nhằm hạn chế nguy cơ hư hại do ngập lụt tái diễn, thường xuyên báo cáo tiến độ khắc phục về cơ quan quản lý.

Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Các hãng bay cần tăng cường công tác phối hợp, theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình thời tiết để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Cục Hàng không cũng đề nghị các hãng bay tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình làm thủ tục tiếp nhận hàng viện trợ của các nước, các tổ chức quốc tế gửi hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai.