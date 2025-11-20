Tạm ngừng khai thác Cảng hàng không Tuy Hòa

(VTC News) -

Cụ thể, 2 chuyến bay VJ206/VJ207 chặng TP.HCM - Tuy Hòa - TP.HCM trong ngày 20/11 phải tạm dừng khai thác.

Hành khách trên các chuyến bay ảnh hưởng được hỗ trợ theo chính sách dịch vụ của hãng.

Trước tình hình thời tiết xấu, mưa lũ tại miền Trung, hành khách có lịch trình đến và đi từ các sân bay trong khu vực nên chủ động theo dõi thông tin về chuyến bay, lịch trình cụ thể tại mục "Chuyến bay của tôi" trên website www.vietjetair.com và ứng dụng điện thoại Vietjet Air.

Tình huống thay đổi kế hoạch khai thác do sân bay tạm ngừng khai thác là đặc thù của vận tải hàng không. Hãng hàng không chân thành cáo lỗi và mong hành khách thông cảm với tình huống đặc thù này.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm ngừng hoạt động sân bay Tuy Hòa từ 10h đến 24h ngày 20/11 vì nhiều hạng mục bị ngập, hệ thống điện mất hoàn toàn.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, do mưa lũ trên hàng loạt sông từ Gia Lai, Đắk Lắk đến Khánh Hòa trong ngày 19-20/11 đồng loạt vượt báo động 3, nhiều nơi vượt mức lịch sử.

Tạm ngừng khai thác sân bay Tuy Hoà. (Ảnh: Cục hàng không).

Trong đó, các đường đến Cảng hàng không Tuy Hòa bị cô lập, đài Shelter, đài LOC đầu 03 bị ngập, hệ thống điện bị cắt hoàn toàn.

Cảng hàng không Tuy Hòa đang khẩn trương triển khai các biện pháp để bảo quản, gia cố các trang thiết bị tại cảng nhằm đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay.

Trước tình hình mưa lớn dồn dập tại Trung Bộ, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các lực lượng vào trạng thái ứng phó cao nhất, triển khai phương án khắc phục ngay khi có sự cố.

Cụ thể, các đơn vị phải chủ động chỉ đạo công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, đặc biệt chú trọng nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt; thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, sẵn sàng ứng phó với các kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.

Bộ cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng và thẩm quyền chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ. Các đơn vị cần tập trung khắc phục nhanh hậu quả, khôi phục hạ tầng giao thông đặc biệt là các tuyến đường phục vụ cứu hộ, cứu nạn ngay sau thiên tai.

Các đơn vị cũng được yêu cầu phải thường xuyên kiểm tra các vị trí nguy cơ ngập úng, gây ách tắc giao thông để có phương án thoát nước nhanh; bố trí nhân lực, phương tiện và thiết bị ứng trực để sớm tiêu thoát nước, chống ngập tại các điểm úng ngập trong đô thị.

Đồng thời, tổ chức trực ban và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng.