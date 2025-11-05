Cục Hàng không nói gì về yêu cầu cải tiến kiểm tra hành lý xách tay

(VTC News) -

"Điều này không chỉ tạo thuận lợi cho hành khách mà còn nâng cao hình ảnh ngành hàng không Việt Nam trong mắt du khách", ông Đăng cho biết.

Theo ông Đăng, đây không phải là yêu cầu mới, mà là yêu cầu thường xuyên của đơn vị với các hãng hàng không để vừa đảm bảo quyền lợi cho các hãng hàng không khi cân hành lý xách tay, nhưng cũng tránh gây phiền hà cho hành khách.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đơn vị vừa yêu cầu các hãng hàng không cải thiện quy trình kiểm tra hành lý xách tay.

"Thời gian vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh việc kiểm tra hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục hàng không và cửa lên tàu bay của các hãng hàng không, các đơn vị phục vụ mặt đất chưa được chuyên nghiệp, gây phiền hà cho hành khách và ảnh hưởng đến hình ảnh và chất lượng dịch vụ của ngành hàng không", văn bản nêu.

Để đảm bảo an toàn, khởi hành đúng giờ cho mỗi chuyến bay và nâng cao chất lượng dịch vụ, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không, các đơn vị phục vụ mặt đất nhanh chóng rà soát quy trình kiểm soát hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục hàng không và cửa lên tàu bay để tránh ùn tắc, tạo thuận lợi cho hành khách; sử dụng thiết bị cân hành lý đúng tiêu chuẩn, đảm bảo tính thẩm mỹ.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền các quy định về vận chuyển hành lý của Hãng trên Trang thông tin điện tử, Văn phòng bán vé và hệ thống đại lý, cũng như quán triệt nhân viên phục vụ hành khách về thái độ phục vụ, đảm bảo chuyên nghiệp, thân thiện.

Trên thực tế, không chỉ các hãng hàng không Việt Nam áp dụng thiết bị cân để kiểm tra hành lý xách tay của hành khách ngay trước cửa ra máy bay, mà trên thế giới, một số hãng hàng không như: Ryanair, Wizz Air, ANA, JAL, AirAsia, Southwest Airlines, Delta Airlines… cũng đã kiểm soát chặt chẽ hành lý cabin để đảm bảo an toàn, đúng trọng lượng và giữ chuẩn dịch vụ trên khoang.

Việc xách tay quá nhiều đồ có thể khiến thời gian lên và xuống máy bay bị kéo dài. Mỗi kg dư trên cabin đều ảnh hưởng đến cân bằng trọng lượng máy bay, lượng nhiên liệu và thời gian đóng cửa máy bay để khởi hành đúng giờ. Mỗi phút trễ ở cửa khởi hành có thể làm dây chuyền khai thác chậm hàng loạt chuyến sau đó.

Bởi vậy, khi hãng hàng không siết chặt hành lý xách tay, không phải để làm khó hành khách, mà là đảm bảo an toàn bay, cắt giảm chi phí nhiên liệu và giữ đúng giờ cất cánh.

Theo quy định mới của Vietnam Airlines, từ ngày 3/11 hành lý xách tay vượt quá tiêu chuẩn sẽ bị tính phí trực tiếp tại cửa ra máy bay, mức phí tương đương một kiện hành lý ký gửi khoảng 600.000 đồng/kiện với đường bay nội địa. Hãng chỉ chấp nhận hành lý quá ký tối đa 10kg nếu hành khách tự mang và sắp xếp được.

Trường hợp vượt kích thước hoặc vừa quá cân vừa quá khổ sẽ bị tính phí hành lý cồng kềnh.