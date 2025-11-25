(VTC News) -

Công ty cổ phần Du lịch Vietravel (Vietravel, mã chứng khoán: VTR) vừa ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) trước ngày 31/12.

Hiện tại, Vietravel Airlines có vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng (tương đương 130 triệu cổ phần phổ thông). Vietravel đang nắm giữ hơn 18,46 triệu cổ phần, tương đương 11,4% vốn điều lệ của hãng, với giá trị chiếm chưa tới 10% tổng tài sản công ty tính đến cuối quý III.

Sau khi Vietravel rút vốn, cơ cấu cổ đông của Vietravel Airlines sẽ gồm Tập đoàn Vietravel, T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM cùng một số cổ đông cá nhân.

Vietravel thoái hết vốn khỏi ngành hàng không.

Từ cuối năm 2024, VTR đã bắt đầu chuyển nhượng cổ phần cho Tập đoàn T&T, qua đó trao lại quyền kiểm soát. Tại Đại hội đồng cổ đông 2025, đại diện T&T nắm vai trò chủ tọa và ông Đỗ Vinh Quang được bầu giữ chức Chủ tịch Vietravel Airlines.

Hiện, chưa rõ ai nhận chuyển nhượng cổ phần lần này. Tuy nhiên trước đó vào tháng 10, Bloomberg đưa tin AirAsia đang đàm phán mua cổ phần Vietravel Airlines, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực trở lại thị trường hàng không Việt Nam sau nhiều lần trì hoãn kế hoạch trước đây.

Vietravel Airlines được Chính phủ phê duyệt thành lập vào tháng 4/2020 với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng, thời điểm đó Vietravel là cổ đông duy nhất sở hữu 100% vốn.

Tháng 4/2025, Vietravel Airlines tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, bầu ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch T&T - vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, sau đó ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT. Động thái này đánh dấu việc Vietravel tiếp tục rút lui hoàn toàn khỏi Vietravel Airlines, hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn còn lại.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III, Vietravel ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.114 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh 71%, chỉ còn 4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 5.438 tỷ đồng doanh thu, tăng 3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 16 tỷ và 11 tỷ đồng, giảm 60% và 64% so với cùng kỳ năm 2024.