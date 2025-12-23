Lý giải trận tuyết kỳ dị phủ trắng sa mạc Ả-rập Xê Út

(VTC News) -

Các video cho thấy sa mạc và núi non ở vùng Hail và Tabuk của Ả-rập Xê Út bao phủ trong tuyết, khi đợt không khí lạnh tràn về nhiều thành phố. (Nguồn: Al Jazeera)

Tuyết rơi, mưa lớn và nhiệt độ giảm mạnh đang bao trùm nhiều khu vực ở Ả-rập Xê Út (Saudi Arabia), khiến người dân vừa thích thú vừa thận trọng.

Đợt thời tiết bất thường này một lần nữa cho thấy biến đổi khí hậu đang tạo ra những hiện tượng khí tượng lạ thường tại các khu vực vốn không được chuẩn bị để đối phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy.

Chuyện gì xảy ra tại Ả-rập Xê Út?

Tuyết được ghi nhận tại miền bắc Ả-rập Xê Út, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo các dãy núi ở tỉnh Tabuk. Khu vực Trojena – một điểm cao trên núi Jebel Al-Lawz, cao khoảng 2.600 mét – được bao phủ trong tuyết, kèm theo mưa nhẹ.

Một số khu vực thuộc vùng Hail, bao gồm cả khu vực xung quanh thành phố Hail, cũng xuất hiện tuyết rơi – hiện tượng hiếm thấy tại quốc gia Trung Đông này. Trong những giờ sáng sớm, nhiệt độ tại một số nơi đã giảm xuống dưới 0 độ C, tạo điều kiện thuận lợi cho tuyết tích tụ ở các khu vực địa hình cao.

Đợt không khí lạnh cũng đi kèm với mưa trên diện rộng. Mưa nhẹ đến vừa được ghi nhận tại Bir Bin Hermas, Al-Ayinah, Ammar, tỉnh AlUla, Shaqra và các vùng lân cận. Trong khi đó, mưa vừa đến lớn ảnh hưởng tới Riyadh, Qassim và một số khu vực phía Đông.

Lạc đà đi trong sa mạc tuyết ở Ả-rập Xê Út. (Ảnh: Mạng xã hội)

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Saudi Arabia (NCM), tuyết cũng xuất hiện tại Al-Majmaah và Al-Ghat, phía bắc Riyadh, phủ lên các khu vực trống trải và địa hình cao.

Tại sao tuyết rơi giữa sa mạc ở Ả-rập Xê Út?

Người phát ngôn của NCM, ông Hussein Al-Qahtani, cho biết hiện tượng này là do một khối không khí lạnh tràn xuống khu vực trung tâm và miền bắc, tương tác với các đám mây mang mưa. Ông cho biết thêm nhiệt độ được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp, đặc biệt tại các khu vực phía bắc và trung tâm đất nước này. Nhà chức trách khuyến cáo người dân lái xe thận trọng và tránh xa các thung lũng dễ xảy ra lũ quét.

Khi hình ảnh và video về những ngọn núi phủ tuyết ở Ả-rập Xê Út lan truyền trên mạng xã hội, cảnh tượng hiếm gặp này thu hút đông đảo người dân đổ về các khu vực như Al-Majmaah và Al-Ghat. Trước điều kiện thời tiết xấu, chính quyền thủ đô Riyadh tuần trước quyết định chuyển toàn bộ trường học sang hình thức trực tuyến để phòng ngừa.

Mặc dù các nhà khí tượng học cho rằng hiện tượng trên xuất phát từ những điều kiện khí quyển cụ thể, tần suất ngày càng gia tăng của các hiện tượng thời tiết dị thường đang đặt ra nhiều câu hỏi về tác động của biến đổi khí hậu đối với các quy luật thời tiết quen thuộc, ngay cả tại những khu vực lâu nay được xem là nóng và khô hạn.

Hiện tượng tuyết rơi hiếm hoi tại Ả-rập Xê Út làm dấy lên các cuộc thảo luận về sự gia tăng biến động thời tiết – điều được ghi nhận nhiều lần tại các khu vực khác trên thế giới trong thời gian gần đây. Từ những trận mưa trái mùa tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), các đợt nắng nóng kỷ lục ở Nam Á, lũ quét tại các vùng Trung Đông vốn khô hạn, cho đến các đợt tuyết rơi bất thường ở một số khu vực châu Âu và Bắc Phi – tất cả đều cho thấy thời tiết toàn cầu đang trở nên ngày càng khó lường dưới tác động của biến đổi khí hậu.