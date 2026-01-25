22 bang của Mỹ tuyên bố tình trạng thảm họa khẩn cấp do bão tuyết

(VTC News) -

Tổng thống Donald Trump phê duyệt tuyên bố tình trạng khẩn cấp do bão tuyết cho 12 bang bổ sung, nâng tổng số bang được ban bố tình trạng khẩn cấp lên 22.

Tính đến nay, hơn 12.000 chuyến bay đã bị hủy trong cuối tuần này, tương đương khoảng 75% số chuyến bay thông thường. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ dự báo điều kiện bay nguy hiểm sẽ kéo dài đến thứ Hai, cho thấy khả năng còn nhiều chuyến bay bị hủy trong vài ngày tới.

Theo AccuWeather, rất hiếm khi các cơn bão tuyết mùa đông lại kết hợp tuyết dày, băng giá và cái lạnh khắc nghiệt trên một khu vực rộng lớn đến như vậy. Đây là cơn bão tuyết mùa đông diện rộng có thể làm tê liệt sinh hoạt và giao thông trong nhiều ngày tại các khu vực rộng lớn ở miền Trung và miền Đông nước Mỹ.

Tuyết và băng được dự báo sẽ gây mất điện, gián đoạn giao thông trên diện rộng và nguy cơ làm đóng cửa trường học. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ cho biết sau khi bão đi qua, các cộng đồng từ vùng Southern Plains đến Đông Bắc nước Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiệt độ cực thấp, gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả, kéo dài tác động đến hạ tầng và khiến việc đi lại trở nên nguy hiểm, ít nhất đến đầu tuần sau.

Thứ Bảy, mưa tuyết và băng rơi dày suốt cả ngày, với lượng tích tụ lớn nhất được ghi nhận tại New Mexico và khu vực Nam - Trung nước Mỹ. Tính đến 16h, Red River (bang New Mexico) ghi nhận khoảng 28cm tuyết, Sadler (bang Texas) có khoảng 8,9cm mưa đá, trong khi Hall Summit (bang Louisiana) hứng chịu khoảng 1,9cm mưa đóng băng.

Hơn 128.000 hộ gia đình đang bị mất điện, phần lớn tập trung tại Texas và Louisiana. Tại Texas, số hộ mất điện duy trì ở mức hơn 50.000 trong suốt ngày thứ Bảy. Tại Louisiana, con số này tăng nhanh trong buổi chiều và đạt khoảng 50.000 vào đầu buổi tối.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia cũng công bố số liệu ban đầu về lượng tuyết, mưa đá và mưa đóng băng ghi nhận trong khoảng thời gian từ 8h đến 16h (giờ EST) ngày thứ Bảy. Lượng tuyết cao nhất được ghi nhận tại Red River, bang New Mexico, với khoảng 28cm, tiếp theo là North Little Rock, bang Arkansas, với khoảng 19,8cm và Porum, bang Oklahoma, với khoảng 19cm.

Đối với mưa đá, Sadler (bang Texas) ghi nhận mức cao nhất với khoảng 8,9cm, tiếp theo là Bengal (bang Oklahoma) với khoảng 6,4cm, trong khi Harris và Rattan (bang Oklahoma) khoảng 3,8cm. Về mưa đóng băng, Hall Summit (bang Louisiana) ghi nhận khoảng 1,9cm, Idabel (bang Oklahoma) và Timson (bang Texas) khoảng 1,3cm, còn Mount Enterprise (bang Texas) khoảng 1cm.