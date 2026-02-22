179 người nhập viện, 11 người chết do pháo nổ trong 8 ngày Tết Nguyên đán

(VTC News) -

Báo cáo nhanh của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ cho biết, từ ngày 14 đến 21/2 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), toàn ngành đã duy trì trực 24/24 theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, bảo đảm công tác phòng chống dịch, khám chữa bệnh, an toàn thực phẩm và cung ứng thuốc trên cả nước.

Theo tổng hợp từ các bệnh viện trực thuộc Bộ, 34 Sở Y tế tỉnh, thành và y tế ngành, trong khung giờ từ 7h ngày 14/2 đến 7h ngày 21/2, các cơ sở y tế tiếp nhận 510.051 lượt khám và cấp cứu. Riêng 24 giờ cuối kỳ báo cáo ghi nhận 84.206 lượt khám, 35.010 ca nhập viện.

Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú trong 8 ngày là 182.897 lượt. Tại thời điểm 7h ngày 21/2, có 131.303 người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế. Hơn 20.300 ca phẫu thuật được thực hiện, cùng với đó là 16.700 trẻ chào đời trong dịp Tết.

Nhiều ca cấp cứu được đưa vào Bệnh viện Việt Đức. (Ảnh: Minh Quang)

Tai nạn do pháo nổ, vật liệu nổ và vũ khí tự chế ghi nhận nhiều trường hợp thương tích. Cả nước có 338 ca khám, cấp cứu liên quan đến pháo nổ, 179 người phải nhập viện và 11 trường hợp tử vong. Ngoài ra, 61 trường hợp nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế phải vào viện, trong đó 3 người không qua khỏi.

Tai nạn giao thông tiếp tục là nguyên nhân khiến nhiều người phải nhập viện. Lũy kế 8 ngày nghỉ, các bệnh viện thăm khám 25.326 trường hợp nghi do tai nạn giao thông, trong đó 10.056 ca phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi. Số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông là 163, gồm 67 trường hợp tử vong trước khi tới viện, 40 ca tử vong tại viện và 56 trường hợp nặng xin về.

Về an toàn thực phẩm, hệ thống trực tại 34/34 tỉnh, thành và 5 viện khu vực không ghi nhận ca tử vong do ngộ độc thực phẩm. Một số vụ việc xảy ra tại Cà Mau và Thanh Hóa đã được xử lý, người bệnh ổn định sức khỏe và xuất viện. Tổng cộng 607 ca rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn được khám, cấp cứu; 369 trường hợp phải nhập viện theo dõi.

Công tác phòng chống dịch được duy trì thường xuyên trong dịp nghỉ lễ. Cả nước ghi nhận 1.198 ca sốt xuất huyết, 809 ca tay chân miệng và 76 ca sởi; không có trường hợp tử vong do các bệnh này. Không phát hiện ca mắc bạch hầu hoặc liên cầu lợn trong thời gian báo cáo.

Đến 12h ngày 21/2, Bộ Y tế cho biết chưa ghi nhận phản ánh về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ cấp cứu và điều trị, bảo đảm hệ thống y tế vận hành thông suốt trong kỳ nghỉ Tết kéo dài 8 ngày.