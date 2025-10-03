16 đội bóng công nhân, viên chức tranh giải thưởng 170 triệu đồng

(VTC News) -

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam được tổ chức thường niên đến nay là lần thứ ba. Giải đấu mang đến sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, tạo cơ hội giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trên cả nước. Sau vòng loại diễn ra ở Hà Nội và TP.HCM, 16 đội bóng xuất sắc nhất giành quyền tham dự vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 10 tại TP.HCM.

Vòng loại khu vực phía Bắc có 16 đội bóng tham dự, gồm: Công đoàn Bắc Ninh 1, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Ninh Bình, Công đoàn TP. Hải Phòng, Công đoàn Điện Biên, Công đoàn Hưng Yên, Công đoàn TP. Hà Nội, Công đoàn Bắc Ninh 2, Công đoàn Phú Thọ, Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Công an Nhân dân, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, VPBank, Agribank.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik tham dự khai mạc.

16 đội bóng sẽ được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 4 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng vào Tứ kết. Các trận Tứ kết được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp. Bốn đội giành quyền vào Bán kết sẽ đồng thời nhận vé tham dự Vòng chung kết toàn quốc. Trong khi đó, 4 đội dừng bước ở Tứ kết sẽ tiếp tục thi đấu play-off nhằm chọn ra 2 tấm vé còn lại dự Vòng chung kết.

Tổng giải thưởng của Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 tại vòng loại khu vực phía Bắc lên đến 170 triệu đồng. Trong đó, đội Vô địch Vòng loại khu vực nhận 60 triệu đồng, đội hạng Nhì nhận 40 triệu đồng, đội đồng hạng Ba mỗi đội nhận 20 triệu đồng. Ngoài ra, Vòng loại khu vực còn nhiều giải thưởng khác như Cầu thủ xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Đội thi đấu fairplay nhất, Đội Cổ động ấn tượng nhất, Tổ trọng tài xuất sắc nhất. Mỗi giải thưởng có trị giá 5 triệu đồng.