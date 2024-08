15 phút leo cầu thang mỗi ngày mang lại lợi ích gì?

(VTC News) -

Dưới đây là một số lợi ích của việc thường xuyên leo cầu thang mỗi ngày:

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Theo Viện Y học ứng dụng Việt Nam, leo cầu thang là hình thức tập luyện tốt cho tim mạch, nâng cao sức khỏe tim. Bài tập này giúp tăng nhịp tim, cải thiện tuần hoàn máu và cung cấp oxy cho cơ tim. Điều này góp phần làm cho tim khỏe mạnh hơn, tăng hiệu quả hoạt động và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Giúp giảm cân hiệu quả

Leo cầu thang là phương pháp đốt cháy calo nhanh chóng, giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Đây cũng là bài tập toàn thân, giúp cơ bắp phát triển và tăng cường sức bền. Để đạt hiệu quả giảm cân, bạn nên leo cầu thang ít nhất 15 phút mỗi ngày.

Hỗ trợ điều hòa huyết áp

Tăng huyết áp là một trong những yếu tố gây ra bệnh tim và đột quỵ. Việc leo cầu thang giúp tập luyện cho tim mạch, từ đó cải thiện lưu thông máu và củng cố tim, giúp hạ huyết áp. Để hỗ trợ điều hòa huyết áp tốt hơn, nên cố gắng leo ít nhất 50 bước mỗi ngày.

Phát triển sức mạnh cơ bắp

Leo cầu thang là bài tập toàn thân giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp, cải thiện khả năng thăng bằng và sự ổn định của cơ thể. Ngoài ra, đây cũng là bài tập đốt cháy nhiều calo, giúp duy trì vóc dáng khỏe mạnh.

Cải thiện tâm trạng và sức khỏe tâm thần

Hoạt động thể chất, bao gồm leo cầu thang, tác dụng tích cực đối với sức khỏe tâm thần. Bài tập này giúp điều chỉnh giấc ngủ, giải phóng hormone endorphin, làm giảm căng thẳng, lo lắng và nguy cơ trầm cảm. Đồng thời, nó còn giúp tăng cường sự minh mẫn và tập trung.

Xây dựng sức bền

Ngoài những lợi ích nói trên, trang Ngoisao.vnexpress.net dẫn chia sẻ của chuyên gia trên tờ Times of India cho biết, đối với những người có lối sống ít vận động, quá trình leo cầu thang có thể giúp xây dựng sức bền. Lên xuống cầu thang giúp tăng cường sức bền và tăng cường mức độ thể lực.

Giúp sống thọ hơn

Những phát hiện được trình bày tại một hội nghị của Hiệp hội Tim mạch châu Âu cho thấy những người xem việc leo cầu thang như một hình thức tập thể dục có nguy cơ "tử vong do mọi nguyên nhân" thấp hơn 24% so với những người không leo cầu thang. Những người leo cầu thang cũng có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 39%.

Cải thiện chức năng phổi

Leo cầu thang có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu trong việc cải thiện chức năng và dung tích phổi. Các đợt tập luyện cường độ cao trong thời gian ngắn được biết là có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và hô hấp, do đó cải thiện sức khỏe phổi.

Bao nhiêu phút leo cầu thang mỗi ngày là đủ?

Báo Sức khoẻ và đời sống dẫn chia sẻ của chuyên gia trên tờ Healthshots cho biết, khi mới bắt đầu, nên chọn leo các đoạn cầu thang ngắn với bậc đều nhau. Có thể kết hợp leo cầu thang vào thói quen hàng ngày bằng cách chọn thang bộ thay vì thang máy hoặc thang cuốn khi có thể.

Bạn nên bắt đầu với khoảng 5-10 phút mỗi lần, sau đó tăng dần lên ít nhất 15 phút mỗi ngày để đạt kết quả tốt nhất. Trong quá trình tập, hãy nghỉ ngơi nếu cảm thấy cần thiết.