15.000m³ đất đá sạt lở vùi lấp ngôi nhà ở Lào Cai, cả gia đình may mắn thoát nạn

(VTC News) -

15.000m³ đất đá sạt lở vùi lấp ngôi nhà ở Lào Cai.

Khoảng 9h sáng 7/10, vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại Km9 Quốc lộ 70, đoạn qua thôn Nậm Chủ, xã Phong Hải (tỉnh Lào Cai), làm một căn nhà bị vùi lấp hoàn toàn, hai căn khác hư hỏng nặng. May mắn các thành viên trong gia đình đều kịp chạy thoát trước khi đất đá ập xuống.

Thời điểm đó, đất đá từ taluy dương bất ngờ sụt trượt xuống, kéo theo cây cối, bùn và đá lớn tràn vào khu dân cư nằm sát quốc lộ.

Ước tính khoảng 15.000m³ đất đá đổ xuống, khiến mặt đường bị chắn kín, giao thông trên tuyến bị tê liệt hoàn toàn.

Khu vực xảy ra sạt lở đất đá trên quốc lộ 70. (Ảnh: Đ.X.)

“Nghe tiếng đất đá ầm ầm như sấm, tất cả thành viên trong gia đình chỉ kịp chạy ra ngoài, vài giây sau thì mái tôn, tường nhà sập hết”, một người dân sống cạnh hiện trường kể lại.

Lực lượng chức năng địa phương cùng Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai có mặt lập rào chắn, phân luồng phương tiện sang tuyến Tỉnh lộ 157 để đảm bảo an toàn.

Khu vực sạt lở được cảnh báo vẫn tiềm ẩn nguy cơ trượt tiếp, các hộ dân gần đó được di dời tạm thời.

Ban bảo trì đường bộ và Công ty Quản lý đường 242 đang huy động máy móc, nhân lực khẩn trương hót dọn khối đất đá khổng lồ, nỗ lực sớm thông tuyến Quốc lộ 70 – tuyến giao thông huyết mạch nối Lào Cai và Phú Thọ.