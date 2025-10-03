Thông xe qua đèo Khau Phạ ở Lào Cai sau 2 ngày bị chia cắt

(VTC News) -

Chiều 3/10, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai cho biết, tại vị trí km269, nơi xảy ra sạt lở nghiêm trọng nhất, lực lượng chức năng đã tạo được nền đường tạm, cho phép xe máy qua lại. Dự kiến đến cuối ngày, ô tô cũng sẽ được đi qua khu vực này.

Để xử lý điểm sạt lở lớn này, các đơn vị thi công huy động hơn 20 công nhân cùng 2 máy xúc, 4 ô tô vận tải. Biện pháp khẩn cấp được triển khai là lắp cống tròn lấp đất tạm thời để đảm bảo giao thông bước đầu.

Đồng thời, hệ thống cảnh báo cũng được dựng lên để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.

Vị trí sạt trên Quốc lộ 32, đoạn qua đèo Khau Phạ khiến giao thông chia cắt. (Ảnh: Ngọc Sơn)

Trước đó, vào rạng sáng 1/10, tại km269+750 trên đèo Khau Phạ xảy ra sạt lở đất đá lớn, cuốn trôi khoảng 30m mặt đường, khiến giao thông từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải và Than Uyên (Lai Châu) hoàn toàn tê liệt. Cùng thời điểm, trên đèo ghi nhận khoảng 30–40 điểm sạt lở khác, gây ách tắc nghiêm trọng.

Sau sự cố, một số người dân đã tìm cách dùng ròng rọc để đưa xe máy vượt qua khu vực sạt lở. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã kịp thời ngăn chặn vì nguy cơ mất an toàn quá lớn.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn trên địa bàn xã Tú Lệ khiến một ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 10 ngôi nhà ngập sâu và 21 hộ khác bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Chính quyền địa phương đã huy động công an, quân sự xã và lực lượng dân quân tại chỗ hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Đợt mưa lũ những ngày qua gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, khiến 20 người chết, mất tích và bị thương. Thiên tai làm hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, ngập nước và nhiều thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, cơ sở hạ tầng. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 2.750 tỷ đồng.