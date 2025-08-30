131 người nhập viện sau tiệc tân gia ở Gia Lai

(VTC News) -

Ngày 30/8, thông tin từ Sở Y tế Gia Lai, 131 bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm tại thôn Chrôh Pơnan (xã Ia Hiao) đều ổn định sức khỏe, không có trường hợp tử vong.

Thông tin ban đầu, vào lúc 11h ngày 28/8, nhà ông Ksor Đối (thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) tổ chức tiệc tân gia có ăn uống tại nhà với lượng khách mời 220 người. Gia đình thuê Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền (do bà Nguyễn Thị Hiền, SN 1975 là chủ hộ kinh doanh), địa chỉ thôn Thanh Bình, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai phục vụ món ăn với thực đơn gồm các món: Bánh bao, chả lá, thịt nướng, chả ram; bò nhúng khổ qua; gà quay mật ong; xôi song hỷ; heo xào sả ớt; gỏi bắp bò; lẩu hải sản, bún tươi; sữa chua; bia chai, nước ngọt và đá viên dùng liền.

Trung tâm Y tế Ayun Pa. Ảnh: ĐVCC

Sau khi ăn các món trên tại bữa tiệc, một số khách mời còn đem thức ăn dư về cho người nhà cùng ăn. Đến khoảng 18h cùng ngày, một số người ăn xuất hiện các triệu chứng đau bụng, ỉa chảy, buồn nôn, nôn, sốt.

Khoảng 16h25 ngày 29/8, các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Thiện, Trung tâm Y tế Ayun Pa điều trị với các triệu chứng: đau bụng, buồn nôn, nôn, đi cầu phân lỏng nước, đau đầu, sốt, được chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Qua hồi cứu hồ sơ bệnh án tại Trung tâm Y tế Phú Thiện, Trung tâm Y tế Ayun Pa, các bệnh nhân vào viện rải rác, trong đó, người vào viện đầu tiên lúc 16h25 ngày 29/8 với các triệu chứng chính: đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, ỉa chảy; một số ít người bệnh có thêm triệu chứng đau đầu, được chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Tính đến 23h50 ngày 29/8, Trung tâm Y tế Phú Thiện đã tiếp nhận 58 bệnh nhân và Trung tâm Y tế Ayun Pa đã tiếp nhận 73 bệnh nhân; tổng cộng 131 bệnh nhân và đều có cùng triệu chứng trên.

Liên quan vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã đề nghị Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống để tiến hành điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Do số thực ăn đã dùng hết nên ngành chức năng không lấy được mẫu thực phẩm.