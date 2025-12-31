Chuyên gia Hiếu PC gợi ý loạt ứng dụng thay thế Zalo

(VTC News) -

Những ngày gần đây, việc Zalo cập nhật điều khoản sử dụng mới liên quan đến thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng người dùng. Trên các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội, không ít người đặt câu hỏi về khả năng tìm kiếm những nền tảng nhắn tin khác để thay thế hoặc giảm phụ thuộc vào Zalo trong sinh hoạt và công việc hằng ngày.

Trong bối cảnh đó, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) đã chia sẻ danh sách các ứng dụng nhắn tin có thể cân nhắc sử dụng, dựa trên từng nhóm nhu cầu cụ thể. Theo ông Ngô Minh Hiếu, không có một nền tảng nào phù hợp với tất cả người dùng, mà việc lựa chọn cần dựa trên mức độ ưu tiên giữa yếu tố tiện lợi và bảo mật.

Với nhóm người dùng đặt quyền riêng tư lên hàng đầu, chuyên gia Hiếu PC gợi ý các ứng dụng như Session, Threema và AWS Wickr. Đây là những nền tảng tập trung vào tính ẩn danh, sử dụng cơ chế mã hóa đầu cuối và hạn chế tối đa việc yêu cầu thông tin cá nhân khi đăng ký.

Một số ứng dụng trong nhóm này còn tích hợp tính năng tự hủy tin nhắn và kiểm soát việc sao chép nội dung, phù hợp cho việc trao đổi thông tin nhạy cảm. Tuy nhiên, do mức độ phổ biến chưa cao, việc thuyết phục bạn bè, đồng nghiệp cùng chuyển sang sử dụng có thể gặp nhiều khó khăn.

Hiếu PC gợi ý các ứng dụng thay thế zalo tùy theo mục đích sử dụng. (Nguồn: Hiếu PC)

Đối với nhu cầu liên lạc hằng ngày, chuyên gia cho rằng người dùng có thể cân nhắc các nền tảng phổ biến và dễ tiếp cận hơn như Signal, WhatsApp, Telegram, Viber và Line. Đây là những ứng dụng đã quen thuộc với đông đảo người dùng, dễ cài đặt và sử dụng.

Trong nhóm này, Signal thường được đánh giá cao về mức độ bảo mật và chính sách thu thập dữ liệu tối giản, trong khi Telegram nổi bật về tốc độ truyền tải và khả năng tạo các nhóm trao đổi lớn. Viber và Line cũng là những lựa chọn quen thuộc tại Việt Nam, ngoài mục đích công việc còn phù hợp cho liên lạc cá nhân và gia đình.

Ở môi trường làm việc, ông Ngô Minh Hiếu gợi ý các nền tảng chuyên biệt như Wire và Element (Matrix). Đây là những ứng dụng được thiết kế cho tổ chức và doanh nghiệp, cho phép quản lý người dùng, phân quyền truy cập và mã hóa dữ liệu ở mức cao. Các nền tảng này phù hợp với những nhóm cần trao đổi thông tin nội bộ và kiểm soát chặt chẽ dữ liệu, nhưng đòi hỏi thời gian triển khai và làm quen trước khi sử dụng ổn định.

Trong thực tế, việc rời Zalo không hề đơn giản do nền tảng này đã trở thành kênh liên lạc quen thuộc của nhiều cá nhân, cơ quan và tổ chức tại Việt Nam. Vì vậy, nhiều người lựa chọn giải pháp chuyển dần từng nhóm nhỏ sang các ứng dụng khác để giảm phụ thuộc, thay vì từ bỏ Zalo ngay lập tức.

Các chuyên gia an ninh mạng cũng khuyến nghị người dùng nên hạn chế gửi giấy tờ tùy thân qua ứng dụng nhắn tin, bật xác thực hai lớp, kiểm soát quyền truy cập của ứng dụng trên điện thoại và chỉ cung cấp những thông tin thực sự cần thiết.

Trong bối cảnh đời sống số ngày càng gắn chặt với các nền tảng trực tuyến, việc lựa chọn ứng dụng nhắn tin phù hợp không chỉ là vấn đề tiện lợi mà còn liên quan trực tiếp đến quyền riêng tư và an toàn dữ liệu cá nhân.