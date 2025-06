YouTube ‘bay màu’ trên nhiều mẫu iPhone và iPad đời cũ

Bản cập nhật YouTube phiên bản 20.22.1 hiện yêu cầu ít nhất iOS 16 để hoạt động, khiến các mẫu iPhone không thể nâng cấp lên iOS 16 sẽ không thể cài đặt bản cập nhật mới nhất của YouTube.

Mặc dù vậy, các thiết bị không được hỗ trợ vẫn có thể sử dụng phiên bản cuối cùng của ứng dụng YouTube mà họ đã cài đặt. Để tránh việc ứng dụng tự động cập nhật, người dùng có thể tắt tính năng cập nhật tự động trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng theo thời gian, phiên bản cũ có thể không còn hoạt động nếu Google quyết định chặn.

Nhiều iPhone cũ sẽ không thể dùng ứng dụng YouTube.

Cụ thể, YouTube phiên bản 20.22.1 trở lên yêu cầu iOS 16.0 và iPadOS 16.0. Do đó, các mẫu iPhone như 6s, 6s Plus, 7 và 7 Plus sẽ không còn khả năng sử dụng ứng dụng này vì chúng không thể nâng cấp lên iOS 16. Ngoài ra, iPhone SE thế hệ đầu tiên và iPod touch thế hệ thứ bảy cũng không còn nằm trong danh sách thiết bị tương thích.

Đối với người dùng iPad, ứng dụng YouTube đã ngừng hoạt động trên iPad Air 2 và iPad mini thế hệ thứ tư do không hỗ trợ iPadOS 15. Những bậc phụ huynh sử dụng iPad Air 2 để cho trẻ em xem YouTube sẽ cần hướng dẫn con mình sử dụng YouTube qua trình duyệt Safari.

Nếu ứng dụng di động không còn hỗ trợ trên thiết bị, người dùng vẫn có thể truy cập YouTube thông qua trình duyệt web. Mặc dù điều này có thể không mang lại trải nghiệm giống như ứng dụng gốc và một số tính năng Premium, nhưng việc sử dụng YouTube qua trình duyệt có thể giúp người dùng tránh quảng cáo và tiết kiệm pin hơn.

Google vẫn đang nỗ lực cải thiện ứng dụng YouTube. Gần đây, họ đã giới thiệu trình phát tối giản và thông báo sẽ tích hợp chức năng Lens vào YouTube Shorts nhằm cho phép người dùng tìm kiếm thông tin về các vật phẩm, thực vật và động vật trong video ngắn. Họ cũng đang thử nghiệm các tính năng hỗ trợ AI trong tìm kiếm video và một gói YouTube Premium dành cho hai người dùng, phù hợp cho bạn cùng phòng hoặc các cặp đôi.