Xúc xích trứng cá Bento - bước tiến mới của thực phẩm Việt

(VTC News) -

Lần đầu tiên ở Việt Nam, người tiêu dùng có cơ hội thưởng thức một loại xúc xích được làm hoàn toàn từ phi lê cá tươi tiêu chuẩn xuất khẩu, kết hợp cùng trứng cá chuồn giòn rộp bên trong.

Không chỉ gây ấn tượng bởi trải nghiệm vị giác mới mẻ, sản phẩm xúc xích trứng cá Bento của Công ty Cổ phần LC Foods còn tạo dấu ấn mạnh mẽ bởi thông điệp “trendy & healthy” (ăn khỏe & sống lành).

Xúc xích trứng cá Bento sử dụng phi lê cá tươi kết hợp với trứng cá chuồn, mang lại lựa chọn mới từ đạm trắng cho người tiêu dùng.

Theo đại diện của LC Foods, doanh nghiệp tập trung vào mô hình khép kín 3F từ trang trại đến bàn ăn. Vì thế, toàn bộ nguyên liệu làm nên sản phẩm xúc xích trứng cá Bento đều được kiểm soát nghiêm ngặt từ hệ sinh thái vùng nuôi cá ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, sạch, tươi và truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Không sử dụng vụn cá hay thịt thừa, sản phẩm được làm từ phi lê cá - nguồn đạm trắng được giới khoa học khuyến khích trong chế độ ăn lành mạnh.

Đáng chú ý, với công nghệ sản xuất hiện đại, nhân trứng cá chuồn được đưa vào dòng sản phẩm này một cách khéo léo, tạo nên cảm giác “sựt sựt” độc đáo, hoàn toàn khác biệt với các dòng xúc xích truyền thống.

Xúc xích trứng cá Bento là sản phẩm mới của LC Foods, hướng đến sự cân bằng giữa dinh dưỡng và tiện lợi trong bữa ăn hàng ngày.

Ngoài đạm trắng, thành phần thịt cá giúp cung cấp Omega-3, giàu vitamin B12, D và các khoáng chất thiết yếu. Những vi chất này hỗ trợ sức khỏe tim mạch, trí não và thị lực - phù hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động của thế hệ trẻ.

Không chỉ là thực phẩm, dòng sản phẩm LC Foods Bento còn mang thông điệp về phong cách sống. Lấy cảm hứng từ triết lý “Bento” của người Nhật - nơi mỗi bữa ăn là biểu hiện của tình yêu thương, sự chỉn chu và thẩm mỹ, LC Foods mong muốn mang đến cho người tiêu dùng Việt một giải pháp ẩm thực vừa tiện lợi, vừa dinh dưỡng, lại tinh tế.

Sự ra mắt của xúc xích trứng cá Bento không chỉ mở ra hướng đi mới cho danh mục sản phẩm của LC Foods mà còn khẳng định một bước tiến mới trong nỗ lực nâng tầm giá trị thực phẩm Việt.