Xúc động những khoảnh khắc bộ đội, công an cứu dân trong bão lũ

Trong những ngày bão Yagi đổ bộ và sau đó là tình trạng lũ lụt, sạt lở xảy ra ở nhiều tỉnh thành miền Bắc, đội ngũ cán bộ, chiến sỹ công an, bộ đội và các lực lượng chức năng địa phương luôn đi đầu trong công tác cứu trợ, cứu hộ, bảo vệ an toàn cho người dân. Có những lúc, họ phải lăn sả suốt ngày đêm, trằn mình trong gió lớn, nước sâu, xông pha nơi nguy hiểm để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho dân.

Hình ảnh lực lượng chức năng không quản hiểm nguy để đưa từng người dân ra khỏi những ngôi nhà bị ngập đến nóc ở điểm nóng ngập lụt như Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai khiến hàng triệu người xúc động.

Nữ chiến sỹ công an ôm em bé 20 ngày tuổi ra khỏi vùng lũ

Nữ chiến sỹ công an ở Thái Nguyên bế em bé sơ sinh khỏi vùng lũ dữ.

Clip ghi lại cảnh nữ chiến sỹ công an ở Thái Nguyên ôm em bé sơ sinh trong vòng tay yêu thương, đưa ra khỏi vùng lũ dữ được chia sẻ chóng mặt trên các nền tảng, diễn đàn mạng xã hội vài ngày qua, thu hút hàng nghìn lượt bình luận.

Em bé trong clip mới chào đời được 20 ngày, người mẹ còn trong thời gian ở cữ đã gặp phải cảnh nhà ngập. Chị có vẻ hơi lo lắng khi trao con, nhưng có lẽ khoảng khắc sau đã hoàn toàn yên lòng khi thấy nữ chiến sỹ công an ôm bé vào lòng với sự cẩn trọng, nâng niu, che chở, đầy yêu thương như đang ôm chính con mình.

Cách cô ôm sát bé vào ngực, hơi cong người như muốn truyền hơi ấm, nhẹ nhàng vỗ về bé gây xúc động mạnh. Người ta nhìn thấy hình ảnh người mẹ trong nữ chiến sỹ cũng như tinh thần coi dân như người thân của cô.

Công an, bộ đội Thái Nguyên trèo tường giải cứu dân

Dân bị cô lập trong lũ, công an, quân đội đi xuồng, trèo tường giải cứu.

Tại thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), mưa lớn, nước sông Cầu dâng cao khiến nhiều khu vực dân cư chìm trong biển nước, ngập nặng trên diện rộng. Hàng trăm cán bộ công an, quân đội dầm mưa, đi xuồng tới từng nhà đưa người dân mắc kẹt thoát khỏi khu vực lũ lụt.

Hình ảnh các chiến sỹ công an, bộ đội chèo xuồng đến từng nhà, trèo tường để đỡ từng người dân, nhất là người già, trẻ em xuống, đưa đến nưi an toàn, trở thành chỗ dựa tin cậy của họ lúc họ đang sợ hãi khiến cộng đồng mạng xúc động. Những khoảnh khắc hiểm nguy nhưng đầy nghĩa tình lan truyền trên mạng xã hội, nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận cảm động.

Công an Bắc Giang ngâm mình trong nước cõng dân chạy lũ

Xúc động hình ảnh chiến sĩ cảnh sát giúp dân trong lũ. (Nguồn: Đài THPT Hà Nội)

Trước cảnh “màn trời chiếu nước” sau cơn bão số 3, hình ảnh đẹp đẽ của những chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang liều mình cứu dân giữa dòng lũ dữ lan tỏa trên mạng như một bằng chứng ấm áp về tinh thần vì dân vì dân phục vụ của các lực lượng vũ trang.

Đoạn clip Đại uý Trần Văn Tuấn cùng Thượng uý Hoàng Văn Trung cẩn thận cõng người dân trong khi bản thân ngâm mình trong dòng nước ngập đến tận ngực được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cảnh này khiến cư dân mạng xót xa nghĩ đến việc họ cũng như nhiều chiến sỹ khác đã dầm mưa, dầm nước cả ngày đêm, tận lực cứu dân.

Còn rất nhiều hình ảnh khác cho thấy lòng dũng cảm, sự tận tụy, xả thân của các lực lượng chức năng trong công tác cứu hộ, giúp đỡ người dân trong những ngày cơn bão số 3 và lũ lụt, sạt lở tấn công miền Bắc những ngày qua.

Với đôi chân trần, các chiến sỹ công an đưa người dân gặp nạn ra nơi an toàn. (Ảnh: VGP/NN)

Lực lượng chức năng dựng giường bệnh giữa trời để sơ cứu người dân. (Ảnh: VGP/NN)

Các chiến sỹ dầm mưa cả ngày để đưa dân ra khỏi vùng lũ. (Ảnh: VGP/NN)