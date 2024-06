Xúc động hình ảnh người đàn ông đeo khăn tang, ngồi chờ con thi tốt nghiệp THPT

(VTC News) -

Người bố đó là ông Võ Tá Dũng (SN 1968, trú xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh) và con trai là Nguyên Hoàng (học sinh lớp 12, trường THPT Thành Sen).

Ông Dũng đeo khăn tang chở con trai tới điểm thi sáng 27/6. (Ảnh: T.H)

Vợ mất cách đây 10 ngày, dù công việc bộn bề nhưng ông Dũng vẫn chở con đến điểm thi để động viên con làm bài.

Trước khi đi thi, hai bố con thắp hương cho người mẹ quá cố rồi cùng nhau chạy xe máy tới trường cách nhà khoảng 3km.

Kết thúc môn thi đầu tiên, Hoàng tự tin có thể đạt 7 điểm trở lên, đề thi năm nay sát với nội dung ôn tập, không quá khó.

"Bố là động lực duy nhất để em cố gắng. Em cố gắng nén nỗi đau đến điểm thi làm bài thật tốt”, Hoàng nói và cho biết sau khi hoàn thành thi tốt nghiệp THPT, nam sinh sẽ đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền lo cho bố sau này.

Người cha đeo khăn tang ngồi rầu rĩ chờ đợi con trai trong phòng thi. (Ảnh: T.H)

Sáng 27/6, hơn 17.800 thí sinh tại Hà Tĩnh bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, với 35 điểm thi.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã chỉ đạo các trường THPT, THCS, nơi được lựa chọn làm điểm thi chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường thi.