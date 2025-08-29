Bộ Quốc phòng gặp gỡ hơn 400 quân nhân quốc tế dự diễu binh 2/9

(VTC News) -

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chào mừng và cảm ơn các đoàn quân đội quốc tế đã sang Việt Nam dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, sự tham gia của các lực lượng quân đội quốc tế thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị, đồng thời góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao nỗ lực luyện tập của các quân nhân quốc tế, dù phải đối mặt với khác biệt về múi giờ, điều kiện thời tiết và sinh hoạt.

Hình ảnh các đoàn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng Nhân dân, được lan tỏa rộng rãi trên truyền thông, thể hiện tinh thần kỷ luật, chuyên nghiệp và chính quy.

Thượng Hoàng Xuân Chiến trao những phần quà kỷ niệm cho 4 đoàn quốc tế tham dự diễu binh 2/9 tại Việt Nam.

“Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ cùng Quân đội Nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công của lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9”, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh.

Hình ảnh nổi bật của lực lượng diễu binh, diễu hành quốc tế sẽ góp mặt trong lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9:

120 chiến sĩ khối Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham gia đợt diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Các quân nhân Trung Quốc có chiều cao lý tưởng 1,8m-1,9m đội hình đều, đẹp.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chia sẻ động viên với 33 quân nhân Nga.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chia sẻ những điều tốt đẹp với quân nhân Campuchia về tình cảm ngoại giao Quốc phòng của 2 nước.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh về tình cảm gắn bó keo sơn của Nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam - Lào.