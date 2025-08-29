Người dân mang cơm, trải bạt trước một ngày chờ xem tổng duyệt diễu binh

Mặc dù 6h30 ngày mai (30/8) buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mới diễn ra, nhưng không khí tại khu vực trung tâm Hà Nội đã “nóng” lên từ chiều 29/8.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ sáng nay, hàng nghìn người đã kéo về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình để giữ chỗ đẹp.
Vỉa hè các con phố như Nguyễn Thái Học, Hùng Vương... ken đặc bạt trải, ghế nhựa và những chiếc ô lớn che mưa, nắng.
Có gia đình mang sẵn cơm hộp, túi đồ khô, nước uống..., trong khi nhiều người khác lại chọn đặt đồ ăn qua ứng dụng giao hàng để nhận ngay tại chỗ.
Khung cảnh gợi lên cảm giác như một buổi cắm trại đặc biệt ngay giữa lòng Thủ đô, nơi mọi người cùng nhau chờ buổi tổng duyệt sẽ diễn ra vào sáng 30/8.
Gia đình chị Vân (ở Hà Nội) chuẩn bị kỹ lưỡng từ đồ ăn khô, nước uống đến chiếu trải và có mặt tại phố Nguyễn Thái Học từ sáng sớm nay. Chị Vân cho biết đây là kỷ niệm khó quên của cả gia đình. “Từ 1h sáng hôm nay, gia đình tôi đã ra giữ chỗ. Phải đợi lâu như nào cũng chẳng sao, vì cả nhà đều háo hức muốn tận mắt nhìn đoàn quân bước đi trong khí thế hào hùng”, chị Vân chia sẻ.
Chị Nguyễn Mai (ở Phú Thọ) kể, dù phải ngồi chờ từ đêm, thậm chí ngủ ngay trên vỉa hè, nhưng cảm giác hồi hộp phấn khích khiến mọi mệt mỏi tan biến. “Không phải lúc nào cũng có dịp chứng kiến một sự kiện trọng đại như thế này”, chị Mai nói.
Các vị trí sát hàng rào trên nhiều tuyến đường trung tâm đều nhanh chóng kín chỗ.
Chị Lan Anh, sau nhiều vòng đi tìm, mới tìm được khoảng trống đủ để trải bạt cho cả gia đình 5 người. Theo chị, ai tới muộn đều phải ngồi lùi ra xa vì khu vực đẹp đã kín từ sớm.
Thời tiết hôm nay ở Hà Nội khá thất thường, nhiều gia đình căng ô, mắc bạt để che nắng và những cơn mưa bất chợt.
Nhiều người tranh thủ ngả lưng ngủ ngay tại chỗ lấy sức trước giờ tổng duyệt.
Nhiều cựu chiến binh cũng tập trung ở khu vực ưu tiên, ánh mắt không giấu nổi sự xúc động.
Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được tổ chức với quy mô tương đương lễ chính thức, là lần hợp luyện cuối cùng và quan trọng nhất trước ngày Đại lễ.
Sự kiện diễn ra lúc 7h sáng thứ Bảy, ngày 30/8 (ngày dự phòng 31/8), tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.
Đây là cơ hội để người dân được xem trọn vẹn chương trình diễu binh, diễu hành vào ban ngày. Người dân có thể đứng dọc các tuyến phố mà các khối diễu binh sẽ đi qua. Trước khi tham gia theo dõi, người dân cần cập nhật thông tin về phân luồng, cấm đường để chủ động trong kế hoạch di chuyển.
Bình luận