Chàng công nhân khuyết tật thoăn thoắt may, thêu, nấu nướng chỉ bằng 2 ngón tay

Anh Huỳnh Tấn Phát (28 tuổi, Long An) đang là nhân vật truyền cảm hứng trên mạng xã hội và khiến mọi người nể phục, yêu mến vì tuy chỉ có 2 ngón tay, anh vẫn có thể làm gần như mọi thứ, kể cả những công việc đòi hỏi sự khéo léo như may vá, thêu thùa, nấu ăn.

Những đoạn video ghi lại cảnh chàng công nhân này may quần áo, làm nem nhanh thoăn thoắt bằng 2 ngón tay đều đạt hàng triệu lượt xem.

Hai ngón tay kỳ diệu

Trong một video đăng tải lên trang Tiktok cá nhân, Tấn Phát may quần áo một cách thuần thục với chiếc máy may, anh cử động, kết hợp hai ngón tay một cách khéo léo và chính xác. Chiếc máy hoạt động nhịp nhàng dưới sự điều khiển của anh, đôi tay mỗi bên chỉ có một ngón không có thao tác nào thừa hay lúng túng, rối loạn.

Không chỉ may giỏi, Tấn Phát còn có thể thêu những họa tiết phức tạp và tỉ mỉ, điều mà nhiều người bình thường phải chật vật lắm mới làm được.

Trong sinh hoạt thường ngày, Phát làm được mọi việc, từ viết chữ đến nấu ăn. Nếu không tận mắt chứng kiến, ít ai có thể tin một người chỉ có hai ngón tay lại thực hiện các công việc này nhanh và thuần thục đến vậy.

Chàng trai Long An nấu ăn thoăn thoắt chỉ bằng 2 ngón tay. (Ảnh chụp màn hình)

Xem những video Tấn Phát đăng tải lên mạng xã hội thường được mọi người đua nhau chia sẻ, nhận hàng nghìn bình luận động viên và bày tỏ sự khâm phục trước kỹ năng cũng như ý chí kiên cường, nguồn năng lượng sống dồi dào của chàng trai sinh năm 1996.

"Nhìn video lại thấy mình thật đáng xấu hổ, có chân tay lành lặn nhưng không có đủ nghị lực sống như bạn"; "Lúc tôi suy sụp nhất, tồi tệ nhất, nhìn thấy video này tôi thấy mình vẫn còn may mắn rất nhiều, chúc chàng trai luôn vui vẻ yêu đời"; "Anh là một nguồn động lực lớn, cho thấy dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần có sự quyết tâm và không bỏ cuộc, con người có thể đối mặt và vượt qua mọi thử thách"...

Một số người bày tỏ sự cảm thông và mong muốn giúp đỡ anh có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhiều ý kiến kêu gọi giúp Tấn Phát tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu để phát triển tay nghề, tìm được những cơ hội việc làm tốt hơn.

Là trụ cột kinh tế gia đình

Từ khi sinh ra, Tấn Phát đã có khiếm khuyết bẩm sinh, mỗi bàn tay chỉ có 1 ngón, mỗi bàn chân có 2 ngón. "Lúc sinh em ra, mẹ em rất buồn và suy sụp, mẹ đã khóc rất nhiều. Làm mẹ đâu ai lại mong muốn con mình lại bị khiếm khuyết thân thể như vậy, nhưng với tình thương của một người mẹ, bà lại càng yêu mình nhiều hơn", Phát kể.

Việc không có đôi tay hoàn chỉnh như bao người khác không ngăn anh khát khao sống trọn vẹn. Những ngày đầu vào lớp 1, các thầy cô lo lắng vì không biết làm thế nào để kèm cậu học trò này tập viết; nhưng nghị lực đã giúp Phát cố gắng luyện tập và có thể viết thành thạo trong năm học đầu tiên.

Tốt nghiệp lớp 12, anh thi đậu một trường đại học và một trường cao đẳng. Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, chàng trai chỉ học cao đẳng 1 năm rồi quyết định nghỉ để đi làm kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Nhà có máy may, anh bắt đầu học những kỹ thuật may cơ bản từ mẹ. Mẹ luôn khuyến khích anh không từ bỏ và khám phá những năng lực tiềm ẩn của bản thân. "Ban đầu mình tập may cũng rất khó khăn, xỏ chỉ rất lâu, có khi gãy kim. Mình còn bị kim đâm xuyên ngón tay nữa nhưng không bỏ cuộc, không nản lòng, quyết tâm học bằng mọi giá để xin được vào công ty làm", nam công nhân chia sẻ.

Anh Phát sinh ra chỉ với 2 ngón tay, mỗi bàn chân cũng chỉ có 2 ngón. (Ảnh: FBNV)

Sau nhiều năm tự mình rèn luyện, Phát đã trở thành công nhân của một công ty may gần nhà. Đồng nghiệp và mọi người xung quanh thường thán phục Phát vì anh không những có thể làm việc như người bình thường mà còn thể hiện sự tinh tế, sức sáng tạo trong từng sản phẩm.

Hiện tại, Phát không chỉ tự nuôi sống bản thân mà còn là trụ cột kinh tế trong gia đình, đóng góp phần quan trọng để nuôi mẹ và em gái, vì ba mất sớm. Anh hạnh phúc vì có thể giúp đỡ gia đình, được nhiều người từ khắp mọi miền gửi lời động viên, bày tỏ tình cảm yêu mến. Phát hy vọng những video của mình có thể truyền năng lượng tích cực, giúp nhiều người không nản lòng khi gặp khó khăn và có thêm niềm tin vào cuộc sống.