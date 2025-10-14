Xuất hiện vết nứt tại bãi thải mỏ sắt ở Thái Nguyên

Ngày 14/10, trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Trại Cau cho biết, tại khu vực bãi thải của Mỏ sắt Trại Cau đã xuất hiện vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, gây mất an toàn nghiêm trọng cho người dân và các cơ sở sản xuất nằm phía dưới.

Nguy cơ mất an toàn tại bãi thải của mỏ sắt Trại Cau.

Theo ông Hùng, qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định tại khu vực bãi thải tầng 49 xuất hiện các vết nứt dài, đồng thời ghi nhận hiện tượng nước tràn qua thân moong tại hai vị trí. Diễn biến này được đánh giá có nguy cơ cao gây ra sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân sinh sống bên dưới khu vực này.

“Chúng tôi đã tiến hành di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn và đề nghị phía mỏ sắt khẩn trương bố trí phương tiện, trang thiết bị cần thiết để khắc phục sự cố”, ông Hùng thông tin.

Chính quyền xã Trại Cau cũng đã yêu cầu đơn vị quản lý mỏ rà soát, xây dựng phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố; đồng thời cắm biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm. Việc kiểm tra thường xuyên các khu vực hồ lắng, bãi thải, bờ moong và những điểm có dấu hiệu sạt lở cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm túc nhằm phát hiện và xử lý kịp thời.

Để đảm bảo an toàn tối đa cho người dân, UBND xã đã ban hành văn bản thông báo yêu cầu các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở khẩn trương di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hiện chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát tình hình và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn khu vực.