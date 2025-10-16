Xuất hiện giải kéo co lớn nhất Việt Nam, giải thưởng hơn 500 triệu đồng

(VTC News) -

Kéo co (tug of war) là môn thể thao truyền thống và quen thuộc ở Việt Nam, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2015. Tuy nhiên, có lẽ không nhiều người biết đây là môn thể thao được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) thừa nhận và nằm trong chương trình thi đấu của World Games. Các giải đấu của môn thể thao này dần được mở rộng trong khoảng 3 năm gần đây trên khắp thế giới.

Tại Việt Nam, một đấu trường quần chúng dành riêng cho môn kéo co vừa xuất hiện. Tiếp nối chuỗi sự kiện quảng bá với sự tham gia của đội trưởng đội tuyển Việt Nam Đỗ Duy Mạnh, giải kéo co thanh niên 2025 khai mạc sáng 15/10 tại Đại học Đại Nam (Hà Nội). Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một sân chơi kéo co phong trào quy mô lớn dành riêng cho sinh viên, công nhân và người lao động - những lực lượng thanh niên nòng cốt của xã hội.

Trong lần đầu tiên được tổ chức, giải Kéo co thanh niên Việt Nam mang thông điệp “Nối sức trẻ – Bền ý chí”. Giải đấu hướng tới lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, sống năng động và gắn kết cộng đồng.

Lần đầu tiên môn kéo co có giải đấu chính thức quy mô lớn tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Ngọc Tuấn - đại diện Ban Tổ chức cho biết: "Giải đấu không chỉ là cuộc thi thể thao, mà là dịp để thanh niên khẳng định ý chí, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết. Mỗi cú kéo không chỉ thể hiện sức mạnh thể chất và chiến thuật, mà còn là biểu tượng của ý chí, tinh thần đoàn kết và niềm tin – những giá trị bền vững của văn hóa Việt Nam. Chúng tôi mong giải sẽ trở thành ngày hội thể thao thực sự của tuổi trẻ Việt Nam trong thời gian tới".

Giải kéo co thanh niên 2025 diễn ra từ 14/10 đến 5/12/2025, gồm 8 chặng thi đấu. Có tổng cộng hơn 100 đội đăng ký tham gia tranh tài, tương đương gần 1.500 vận động viên. Các đội chia thành 7 vòng loại khu vực, tranh suất tham dự vòng chung kết. Ban tổ chức dự kiến đón tiếp khoảng 20.000 khán giả tại các điểm thi đấu.

Các vòng loại sẽ lần lượt diễn ra tại Đại học Đại Nam, Đại học Thương mại, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Khu công nghiệp Nội Bài (Sóc Sơn), Sân vận động Tiên Lãng (Hải Phòng), Trung tâm Văn hóa – Thể thao Mỹ Hào (Hưng Yên) và Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, nơi cũng sẽ đăng cai vòng chung kết và lễ bế mạc.

Tổng giá trị giải thưởng của mùa giải lên tới 540 triệu đồng, cùng hơn 1,2 tỷ đồng quà tặng cho khán giả. Không chỉ là nơi thi đấu, mỗi điểm dừng còn là ngày hội tuổi trẻ – nơi các bạn sinh viên và công nhân trẻ được giao lưu, trải nghiệm, lan tỏa tinh thần “mạnh mẽ - bền bỉ - đoàn kết” của thế hệ mới.