Xuất hiện cán bộ, văn nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá tổ chức sử dụng ma túy

Thông tin được nêu trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các giải pháp giảm nguồn cầu về ma túy do Bộ Công an, TAND Tối cao, VKSND Tối cao tổ chức, ngày 18/11.

Theo đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, thời gian gần đây nổi lên tình trạng các đối tượng thuê, sử dụng nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ chung cư, resort nghỉ dưỡng cao cấp để tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

"Đáng chú ý, xuất hiện một số vụ cán bộ, công chức nhà nước, văn nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đại diện C04 cho biết.

Tình trạng sử dụng "bóng cười" và ma túy "núp bóng", tẩm ướp, pha trộn vào thực phẩm, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử... gia tăng phức tạp; nhất là trong thanh, thiếu niên, tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự.

Từ năm 2022 đến nay, lực lượng công an chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh hơn 67.000 vụ, bắt giữ hơn 105.000 đối tượng, thu giữ gần 1,6 tấn heroin, hơn 1,7 tấn cần sa, hơn 7,6 tấn và 7 triệu viên ma túy tổng hợp.

Những kết quả trên cho thấy việc đấu tranh chặn nguồn cung ma túy đã được lực lượng chức năng làm tốt, kiểm soát được nguồn cung ma túy từ bên ngoài lãnh thổ xâm nhập vào nước ta, không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.

Tuy nhiên, hiện nay độ tuổi sử dụng ma túy có xu hướng trẻ hóa, từ 12 đến 30 tuổi chiếm 44,6%; từ 30 tuổi trở lên chiếm 55,4%, tập trung vào nhóm không có việc làm hoặc có việc làm nhưng không ổn định (chiếm 60%), sử dụng chủ yếu là ma túy tổng hợp.

Số lượng người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy như hiện nay, đặc biệt số ngoài cộng đồng còn cao (hơn 95.600 người), đây được xác định là "nguồn cầu" tiêu thụ ma túy lớn.

Nguồn cầu này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, nguồn lực lao động, gây thiệt hại lớn cho kinh tế (khoảng 1.500 tỷ đồng chi cho mua ma túy), được coi là nguồn của các loại tội phạm (trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, giết người...).

Chia sẻ về công tác giảm nguồn cầu về ma túy, C04 cho biết, công tác rà soát, thống kê và tổ chức các biện pháp quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy được quan tâm chỉ đạo và thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh đó, hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật được bổ sung, hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, thuận lợi cho công tác phòng, chống ma túy; công tác cai nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy được triển khai thực hiện xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở...

Đặc biệt, công tác phối hợp liên ngành tư pháp (Cơ quan điều tra, VKSND, TAND) trong khởi tố, điều tra, xét xử tội phạm về ma túy cơ bản chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Tuy nhiên, công tác giảm nguồn cầu về ma túy vẫn tồn tại khó khăn khi người sử dụng trái phép ma túy, nghiện ma túy chưa được rà soát, phát hiện đủ để đưa vào quản lý; năng lực tổ chức cai nghiện không đáp ứng nhu cầu thực tế; công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế còn gặp nhiều khó khăn...

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ đẩy mạnh áp dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ tập trung đấu tranh quyết liệt, bắt giữ tội phạm ma túy theo hướng "mở rộng toàn bộ đường dây", "không chỉ đánh khúc giữa"; phối hợp hiệu quả giữa cơ quan điều tra với viện kiểm sát trong thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý tội phạm ma túy, để ngăn chặn hiệu quả nguồn cung không để tác động đến nguồn cầu ma túy trong nước...

Mới đây, Công an TP.HCM khởi tố, tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân, SN 1989), Nguyễn Thị An (người mẫu, diễn viên Andrea Aybar hay An Tây, SN 1995), Nguyễn Đỗ Trúc Phương ("cô tiên" Trúc Phương, SN 1994) để điều tra hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma tú".

Trước đó, hồi tháng 6, Công an quận 10, TP.HCM cũng tạm giữ Chu Đăng Thanh (ca sĩ Chu Bin) cùng một số người khác để điều tra về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, công an kiểm tra một căn nhà trên địa bàn quận 10, phát hiện khoảng 6 người đang tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số những người này có ca sĩ Chu Bin.

Tháng 5/2023, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện 5 cầu thủ thuộc Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và 5 cô gái tổ chức sử dụng chất cấm tại khách sạn.

Nhóm cầu thủ này gồm: tiền vệ Đinh Thanh Trung (36 tuổi), thủ môn Dương Quang Tuấn (28 tuổi), tiền vệ Nguyễn Trung Học (26 tuổi), trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng (22 tuổi) và tiền vệ Nguyễn Văn Trường (21 tuổi).