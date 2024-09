Xử vụ Vạn Thịnh Phát: Thuê người đứng tên công ty, ký phát hành trái phiếu

(VTC News) -

Sáng 23/9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quang Thuận, Tổng Giám đốc Công ty VIPD Group thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Nguyễn Vũ Anh Thi khai chỉ là người đứng tên pháp lý công ty nhưng không điều hành, nhận lương 7-8 triệu/tháng.

Về việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông, bị cáo cho rằng nhận được hồ sơ và ký hợp đồng đặt mua trái phiếu doanh nghiệp Công ty VIPD đặt mua 50.000 trái phiếu mã ADC-2018.09 do Công ty An Đông phát hành; 14 chứng từ Công ty VN Group chuyển cho Công ty An Đông số tiền 5.006 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu giúp cho Công ty An Đông phát hành trái phiếu theo chủ trương của Trương Mỹ Lan.

Các bị cáo tại phiên toà.

Về việc phát hành mã trái phiếu QT-2018.1 của Công ty Quang Thuận, Thi khai tiếp nhận chủ trương của Trương Mỹ Lan, bị cáo đã duyệt ký quyết định của đại hội đồng cổ đông ngày 12/12/2018 của Công ty Quang Thuận; báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp ngày 11/1/2019 của Công ty Quang Thuận gửi Bộ Tài chính; hợp đồng đặt mua trái phiếu doanh nghiệp về việc Công ty Minh Tường Phát đặt mua trái phiếu của Công ty Quang Thuận; hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Hoàng Gia Khải....

Bị cáo khai thêm, bản thân chỉ là người đứng tên và kí tên theo chỉ đạo, chủ trương phát hành trái phiếu. Khi nhận được hồ sơ chỉ tin tưởng cấp dưới nên kí.

Chủ toạ cho rằng, bị cáo có vai trò quan trọng của công ty, là người chịu trách nhiệm pháp lý của công ty. Việc phát hành trái phiếu mà chỉ tin tưởng chỗ này chỗ kia, chưa nhận thức được vai trò và hậu quả, việc này phải thuộc về trách nhiệm bản thân bị cáo.

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành gói trái phiếu An Đông và Công ty Quang Thuận, chiếm đoạt số tiền 6.506 tỷ đồng của bị hại.

Vận động bán tài sản công ty khắc phục hậu quả

Tiếp theo, bị cáo Trần Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Setra cho rằng, sau giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát, bị cáo nhận thức được sai lầm trong quá trình ký hồ sơ phát hành trái phiếu.

“Vừa qua, bị cáo đã vận động người nhà của Trương Mỹ Lan để bán tài sản công ty khắc phục hậu quả, đến nay đã có phương án bán tài sản”, bị cáo Tuấn trình bày.

Theo cáo buộc, bị cáo Trần Văn Tuấn và Trần Thị Lan Chi (Kế toán trưởng) đã làm thủ tục thoái toàn bộ vốn của Công ty Setra tại Công ty Khang Thành Phú thông qua các hợp đồng chuyển nhượng vốn “khống” tại thời điểm tháng 6/2020.

Tuy nhiên, các bị cáo ghi lùi ngày thành 20/12/2019 cho 3 người là Trần Duy Hữu, Trần Thị Xuân, Đỗ Thị Thúy Hồng (được thuê ký hợp đồng và chứng từ khống) để Báo cáo tài chính năm 2019 của Setra chuyển từ lỗ sang lãi.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên toà.

Còn bị cáo Trịnh Quang Công (Tổng Giám đốc Công ty Acumen) - đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiền 2.000 tỷ đồng của 2.431 bị hại - cho rằng, bị cáo chỉ làm theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Trương Khánh Hoàng (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) và không hưởng lợi gì từ việc phát hành trái phiếu.

"Bị cáo nhận thấy việc làm sai lầm của mình đã giúp cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của hơn 2.400 bị hại. Bị cáo đã có lỗi với hàng ngàn trái chủ. Thời gian bị giam, bị cáo thấy ăn năn và đã liên hệ luật sư để thuyết phục gia đình khắc phục hậu quả, đến nay gia đình bị cáo đã khắc phục được 1 tỷ đồng”, bị cáo Công trình bày.

Theo cáo buộc, Trịnh Quang Công đã tiếp nhận chỉ đạo của Trương Khánh Hoàng giao Phạm Nguyễn Bảo Trung (nhân viên Công ty Acumen) thu thập hồ sơ pháp lý, báo cáo tài chính các năm của Công ty Setra chuyển cho Công ty Chứng khoán TVSI; chỉ đạo Trần Văn Tuấn (Tổng Giám đốc Công ty Setra) phối hợp ký hoàn thiện các thủ tục, chứng từ chạy dòng tiền cho Công ty Điền Gia Cát thuộc Tập đoàn VTP mua sơ cấp trái phiếu của Công ty Setra.

Đồng thời chỉ đạo Phạm Nguyễn Bảo Trung chuẩn bị tài liệu chuyển cho Công ty Setra, yêu cầu Trần Văn Tuấn và Trần Thị Lan Chi cung cấp hồ sơ pháp lý và báo cáo tài chính năm 2019 (năm trước liền kề) phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần và kinh doanh có lãi (trong khỉ thực tế năm 2019 Công ty Setra đang thua lỗ) để giúp cho Công ty Setra phát hành trái phiếu theo chủ trương của Trương Mỹ Lan.