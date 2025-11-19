Xe container đè ô tô bẹp dúm, 5 người bị thương

(VTC News) -

Khoảng 16h ngày 19/11, trên Quốc lộ 28 đoạn qua xã Bảo Lâm 5 (Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe container và ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, xe container (chưa rõ người điều khiển) chạy trên Quốc lộ 28 theo hướng từ Gia Nghĩa về xã Bảo Lâm 5. Khi đến đoạn gần UBND xã Bảo Lâm 5, container va chạm với ô tô loại 5 chỗ ngồi (chưa rõ danh tính tài xế).

Sau cú va chạm, xe container lật nghiêng đè trúng ô tô khiến chiếc xe này bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn.

Ô tô bị xe container đè bẹp dúm, 4 người trong xe bị thương.

Thông tin từ cơ quan chức năng, lúc tai nạn xảy ra, trên hai xe có 5 người, trong đó ô tô có 4 người và xe container có 1 người.

Vụ tai nạn khiến 5 người trên cả hai xe bị thương. Ba người ngồi trong ô tô con bị thương nặng được cơ quan chức năng chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Bảo Lâm cấp cứu, 2 người còn lại bị thương nhẹ.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Bảo Lâm 5 nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, điều tiết giao thông.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang xác minh danh tính 2 tài xế cũng như những người bị thương và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.