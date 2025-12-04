4 khối sắt rơi khỏi xe container, trúng người đi xe máy ở TP.HCM

(VTC News) -

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 4/12, trên quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Cái Mép - Thị Vải (phường Tân Phước, TP.HCM), một xe container trong lúc rẽ vào khu vực cảng làm rơi hàng loạt khối sắt xuống mặt đường. Các khối sắt rơi xuống chắn gần như toàn bộ một làn xe, gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông phía sau.

Xe container chạy trên quốc lộ 51 (TP.HCM) để rơi nhiều khối sắt va trúng người đi xe máy phía sau.

Đúng thời điểm này, một người chạy xe máy không kịp xử lý tình huống đã va vào số sắt rơi vãi. Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường, nghi bị gãy chân; chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, bánh xe kẹt dưới một khối thép lớn.

Theo nhân chứng, trời mưa khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn giảm, phương tiện di chuyển khó khăn. Sự cố xảy ra bất ngờ khiến dòng xe qua khu vực ùn ứ cục bộ. Lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với xe cẩu di dời các khối sắt nhằm đảm bảo an toàn.

Chiếc xe container gây ra sự cố BKS 72ER-008.27, lưu thông hướng về cảng Cái Mép. Bước đầu, nguyên nhân được xác định do phần hàng phía sau bị xê dịch khi xe ôm cua, dẫn đến rơi khỏi rơ-moóc.

Trước đó một ngày, khu vực Đồng Nai cũng ghi nhận vụ việc tương tự khi hàng trăm tấm lưới thép từ xe đầu kéo rơi xuống tại vòng xoay cầu Thủ Biên, đè trúng người đi xe máy. Sự cố xảy ra trưa 3/12 khi xe đầu kéo chở lưới thép ôm cua để rẽ vào đường ĐT.786, dây chằng néo bất ngờ đứt khiến toàn bộ hàng hóa đổ xuống mặt đường.

Vụ việc khiến ít nhất 2 người bị thương nặng. Công an xã Tân An cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu và tổ chức phân luồng. Do lượng thép lớn chắn đường, cầu Thủ Biên và các tuyến kết nối TP.HCM - Đồng Nai bị ùn tắc kéo dài.