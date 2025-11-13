Xử phạt chủ bến bãi vật liệu không phép ở Hưng Yên

(VTC News) -

Ngày 13/11, Cục Cảnh sát giao thông cho biết tổ công tác liên ngành vừa lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Quang K. (sinh năm 1969, trú xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên) 27,5 triệu đồng về hành vi tổ chức cho phương tiện vào neo đậu tại vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu theo quy định tại Khoản 3, Điều 30 Nghị định 139/2021/NĐ-CP.

Đồng thời, cơ quan chức năng xử phạt anh Cao Văn B. (sinh năm 1996, trú xã Lĩnh Toại, tỉnh Thanh Hóa) là chủ kiêm thuyền trưởng của phương tiện thủy TH-1649 số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi neo đậu phương tiện để xếp dỡ, chuyển tải hàng hóa tại vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động quy định tại Điểm c, Khoản 6, Điều 135 Nghị định 139/2021/NĐ-CP.

Cơ quan liên ngành kiểm tra, phát hiện bến bãi tập kết vật liệu xây dựng không phép của ông K. tại xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, ngày 12/11, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2025 trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về đăng ký, đăng kiểm và bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trên tuyến sông Hồng địa bàn các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, cơ quan chức năng đã tuần tra, kiểm soát khu vực bến bãi tập kết vật liệu xây dựng ven sông Hồng tại Km78, thuộc địa phận xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên.

Tại đây, tổ công tác phát hiện bến bãi tập kết vật liệu xây dựng của ông Phạm Quang K. tại xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên có một phương tiện thủy nội địa mang số hiệu TH-1649 đang neo đậu, bốc xếp hàng hóa từ phương tiện lên bãi tập kết.

Kết quả kiểm tra, chủ phương tiện TH-1649 xuất trình đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của những người làm việc trên phương tiện và giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa theo quy định.

Tuy nhiên, đối với bến bãi tập kết vật liệu xây dựng thì ông K. không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào để chứng minh việc được công bố, cấp phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu theo quy định của pháp luật.

Do đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Phạm Quang K. và anh Cao Văn B. theo quy định, xử phạt tổng cộng 35 triệu đồng.

Cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính liên quan bãi tập kết vật liệu xây dựng không phép và hành vi neo đậu phương tiện thủy trái quy định.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ hành lang an toàn đường thủy nội địa trên tuyến sông Hồng.

Thời gian tới, Cục Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết, tự giác chấp hành quy định về hoạt động đường thủy, mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát giao thông sẽ kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý và quy hoạch tổng thể, nhằm quản lý hiệu quả hơn hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết vật liệu xây dựng, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường sinh thái trên các tuyến sông trọng điểm.