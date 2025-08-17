Xử lý trách nhiệm 3 học sinh hành động phản cảm khi đoàn xe A80 đi qua

(VTC News) -

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an xã Xuân Mai vừa phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 12 lập biên bản xử lý 3 trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, ngày 16/8, nhóm học sinh này lái xe máy trên đường khu vực Cầu Sắt (đoạn đi qua khu vực siêu thị Lan Chi, xã Xuân Mai) vừa không đội mũ bảo hiểm, vừa chở ba.

Đáng chú ý, khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua, các em còn có một số hành động thiếu chuẩn mực, phản cảm, gây bức xúc trong dư luận.

Nhóm học sinh liên quan đến hành động phản cảm với đoàn xe A80. (Ảnh: CACC)

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng xác minh và mời ba học sinh liên quan lên làm việc. Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng xác định cả ba em đều sinh năm 2010, đang học lớp 10 tại một trường THPT ở địa phương.

Tại cơ quan công an, ba học sinh đều nhận thức được hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm.

Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ, tạm giữ phương tiện và lập biên bản vi phạm hành chính. Đồng thời, công an thông báo cho gia đình và nhà trường để cùng phối hợp quản lý, giáo dục.