Xử lý nhiều vụ án tham nhũng, lãng phí thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

(VTC News) -

Thông tin trên được Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng đưa ra khi trình bày báo cáo công tác của TAND năm 2025 trước Quốc hội, sáng 9/12.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho biết, trong năm 2025, các Tòa án đã thụ lý 683.341 vụ việc, đã giải quyết, xét xử được 618.341 vụ việc, đạt tỉ lệ 90,49%, cao hơn năm trước 0,77%.

Tỉ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan là 0,69%, thấp hơn năm trước 0,08%, và đáp ứng yêu cầu mà nghị quyết Quốc hội đề ra.

Về giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, các Tòa án đã giải quyết, xét xử đạt tỉ lệ 98,63% về số vụ và 97,38% về số bị cáo, cao hơn năm trước 0,45% về số vụ và 0,56% về số bị cáo, vượt 10,63% chỉ tiêu nghị quyết Quốc hội.

"Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đã xử lý nghiêm nhiều vụ án thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo được dư luận đánh giá cao", Chánh án TAND Tối cao khẳng định.

Về giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, các Tòa án đã giải quyết, xét xử đạt tỉ lệ 88,64%, cao hơn năm trước 1,13% và vượt 10,64% chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội.

Thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải; làm tốt việc hướng dẫn các đương sự thực hiện nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, tài liệu của vụ án; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết tốt vụ án. Tính đến 30/9, không còn vụ việc để quá thời hạn giải quyết do nguyên nhân chủ quan.

Việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, TAND Tối cao và các TAND cấp cao đã giải quyết đạt tỉ lệ 64,22%, vượt 4,22% so với Nghị quyết Quốc hội.

Bên cạnh các kết quả tích cực, Chánh án TAND Tối cao cũng thẳng thắn nhìn nhận hoạt động của các Tòa án còn một số tồn tại, hạn chế.

Theo đó, vẫn còn một số bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của một số đơn vị, Tòa án chưa đáp ứng yêu cầu công việc, nhất là đối với các Tòa án nhân dân khu vực.

"Một số công chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ dẫn tới vi phạm pháp luật, quy định của ngành; Việc triển khai một số dự án chậm hơn so với kế hoạch do phải rà soát, điều chỉnh cho phủ hợp với tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ sau khi sắp xếp", báo cáo nêu rõ.

Chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội

Thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, về công tác xét xử, giải quyết các loại vụ việc, các Tòa án đã đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc, về cơ bản đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Quốc hội hội giao.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.

Với công tác xét xử, giải quyết các vụ án hình sự, theo ông Hoàng Thanh Tùng Tùng, về cơ bản các vụ án được đưa ra xét xử trong thời hạn luật định; tỉ lệ xét xử đạt 98,63%, vượt yêu cấu Quốc hội giao 10,63%.

Việc xét xử cơ bản đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật. Chất lượng xét xử được bảo đảm, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội; tỉ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan đáp ứng yêu cầu của Quốc hội.

"Các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh; chú trọng các biện pháp thu hồi tài sản, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao", ông Hoàng Thanh Tùng nói.

Công tác xét xử, giải quyết các vụ việc dân sự, ông Hoàng Thanh Tùng đánh giá, tỉ lệ giải quyết vụ việc dân sự đạt 88,64%, vượt yêu cầu Quốc hội giao 10,64%. Các Tòa án đã làm tốt công tác hòa giải trong tố tụng giữa các đương sự.

Tỉ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan đều ở mức thấp, đáp ứng yêu cầu của Quốc hội (không vượt quá 1,5%). Việc xét xử, giải quyết các vụ việc dân sự cơ bản bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.