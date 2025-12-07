Phạt 2 người phụ nữ thông tin sai sự thật về lũ ở Đắk Lắk

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với 2 trường hợp, do đăng tải thông tin và bình luận sai sự thật về tình hình mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Công an làm việc với bà N.T.H.T. (Ảnh: CACM)

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau phát hiện tài khoản facebook B.N do bà N.T.H.T (SN 1988, ngụ phường Tân Thành) đăng tải video clip mô tả tình hình mưa, lũ tại xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Thời điểm trên, tuy thông tin chưa được kiểm chứng nhưng video này được nhiều tài khoản vào bình luận sai sự thật. Trong đó, có tài khoản facebook “T.N” do bà L.T.N (SN 1996 ngụ phường Tân Thành) vào bình luận sai sự thật gây mất uy tín Đảng và Nhà nước.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà N.T.H.T và bà L.T.N đã thừa nhận hành vi đăng tải và bình luận thông tin sai sự thật khi chưa kiểm chứng thông tin. Ngay sau khi biết thông tin trên là tin đồn thất thiệt, bà N.T.H.T đã chủ động gỡ bỏ bài viết trên facebook cá nhân.

Công an Cà Mau khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là những tin giả do AI dựng câu view, câu like, gây hoang mang và cản trở công tác ứng phó mưa lũ.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý 52 tài khoản đăng tin sai sự thật về tình hình bão lũ.

Cụ thể, ngày 23/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện và xử lý 52 tài khoản (trên Facebook, TikTok...) có hành vi đăng tải nội dung chưa kiểm chứng, sai sự thật về tình hình mưa lũ.

Các chủ tài khoản này lợi dụng tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk để tung tin thất thiệt, hình ảnh cắt ghép sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập, răn đe và yêu cầu viết cam kết không tái phạm đối với 17 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp với tổng số tiền phạt lên tới 37,5 triệu đồng; yêu cầu gỡ bỏ bài viết vi phạm đối với 30 tài khoản.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, cơ quan công an cũng làm việc với các KOL (người có sức ảnh hưởng), quản trị viên các hội nhóm lớn tại địa phương. Lực lượng chức năng yêu cầu các cá nhân này tăng cường kiểm duyệt, gỡ bỏ ngay các bình luận, hình ảnh tiêu cực, sai lệch gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và nỗ lực cứu trợ.