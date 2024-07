Xử lý 3 kẻ đăng thông tin xuyên tạc, sai sự thật về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(VTC News) -

Ngày 22/7, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM, đơn vị đã phối hợp Công an TP Thủ Đức, Công an Quận 10, 12 triệu tập xử lý 3 kẻ dùng mạng xã hội đăng tải thông tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

3 kẻ bị triệu tập gồm Đ.Q.V. (SN 1985, ngụ Quận 10), T.M.K. (SN 1985, ngụ Quận 12), T.T.N. (SN 1986, ngụ TP Thủ Đức).

Công an làm việc với 1 trong 3 người bị triệu tập. (Ảnh Công an cung cấp)

Tại cơ quan công an, 3 kẻ này thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Cảnh sát đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Đ.Q.V. 7,5 triệu đồng và T.M.K. 5 triệu đồng về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Đối với T.T.N., Công an TP Thủ Đức đã răn đe, cho đối tượng cam kết không tái phạm, yêu cầu chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Trước đó, chiều 19/7, thông tin liên quan việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần nhận được sự quan tâm, chia sẻ rất lớn của Nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Tất cả đều bày tỏ sự kính trọng, thương tiếc, tưởng nhớ đối với những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và cho sự phát triển, lớn mạnh của dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM phát hiện một số người trong và ngoài nước sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải thông tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những người này còn công kích phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước; những bài viết, bình luận có nội dung như trên nhanh chóng bị người dùng mạng xã hội chân chính phản bác, lên án.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương rà soát, xác minh; phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương liên quan xử lý nghiêm hành vi vi phạm của 3 kẻ trên.

Hiện, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục rà soát, xác minh những trường hợp đăng tải thông tin có nội dung như trên để mời làm việc, xử lý theo quy định pháp luật.