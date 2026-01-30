Xu hướng quà Tết Bính Ngọ: Khi người Việt chuyển hướng, tặng nhau 'tương lai'

(VTC News) -

Sau năm 2025 đầy biến động, tâm lý tiêu dùng của người Việt đã có sự thay đổi rõ rệt. Tết Bính Ngọ 2026 không còn là thời điểm để phô trương những hộp quà to cồng kềnh nhưng rỗng ruột, mà đang mở ra kỷ nguyên mới của Asset-based Gifting (Quà tặng tài sản). Vàng 24K trở thành lựa chọn nổi bật, vừa mang giá trị thực, vừa khẳng định vị thế “vua trú ẩn” trong lòng người dân.

Quà tặng Vàng 24K: Một xu hướng mới?

Trong nhiều năm, giỏ quà đã trở thành biểu tượng quen thuộc của văn hóa biếu tặng ngày Tết. Những giỏ quà được thiết kế bắt mắt, giá trị vài triệu đồng, nhưng sau Tết đôi khi bị bỏ phí, hết hạn hoặc không được sử dụng hết.

Người nhận đôi khi cảm thấy ngại ngần vì sự phô trương lặp đi lặp lại này, trong khi giá trị thực tế lại không tương xứng. Chính sự “bội thực” này đã khiến nhiều người bắt đầu nhìn lại, đặt câu hỏi: Liệu có nên tiếp tục duy trì thói quen tặng quà nặng về hình thức nhưng thiếu tính thiết thực?

Năm nay, khi nền kinh tế trải qua nhiều biến động, tâm lý thực dụng và tiêu dùng thông minh của người dân ngày càng rõ nét. Người Việt không còn quá mặn mà với những món quà “đẹp mã” nhưng vô giá trị sử dụng. Thay vào đó, họ hướng đến những món quà có thể quy đổi thành giá trị thực, có tính thanh khoản cao và mang ý nghĩa lâu dài. Từ đó, vàng, đặc biệt là vàng 24K nổi lên như một biểu tượng mới của sự chân thành và thiết thực.

Người tiêu dùng hiện nay ưa chuộng những sản phẩm có giá trị thực, mang tính bền vững lâu dài.

Chị Trường Thịnh (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Ngày nay, tặng vàng không chỉ là món quà, mà còn là cách gửi gắm sự bảo chứng cho tương lai. Vàng luôn giữ giá trị, thậm chí tăng theo thời gian. Nó giống như lời chúc đầu năm bền lâu, không phai nhạt”.

Quả thật, trong bối cảnh mọi thứ có thể mất đi, từ giá trị hàng hóa đến những xu hướng tiêu dùng ngắn hạn, vàng vẫn là món quà vững bền qua năm tháng.

Tết đến xuân về, Bảo Tín Mạnh Hải ra mắt BST Tết & Thần tài 2026

Nắm bắt xu hướng này, Bảo Tín Mạnh Hải đã ra mắt bộ sưu tập “Tứ Quý Thịnh Vượng” với điểm nhấn là sản phẩm Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ. Bộ sưu tập được hình thành từ triết lý: Một sản phẩm đầu tư tốt không chỉ đảm bảo giá trị, mà còn truyền tải năng lượng tích cực và câu chuyện văn hóa sâu sắc.

Tùng tượng trưng cho sự kiên định, Cúc gợi nhắc mùa thu hoạch, Trúc biểu trưng cho sự chính trực, và Mai là biểu tượng của sự khởi đầu mới. Bốn hình tượng kết hợp tạo nên vòng tròn thịnh vượng: khởi đầu – kiên định – thu hoạch – trường tồn. Đây cũng chính là vòng đời lý tưởng của một dòng tài sản được xây dựng bằng tầm nhìn dài hạn.

Sản phẩm Tiểu Kim Cát được thiết kế nhỏ gọn, ép vỉ như thẻ ngân hàng, dễ dàng kẹp vào phong bao lì xì. Với trọng lượng chỉ 0,1 chỉ, sản phẩm trở thành “món quà quốc dân” mà ai cũng có thể mua. Không mất tiền công chế tác, giá trị vàng nguyên chất được giữ nguyên, sản phẩm giúp người tặng không lo lỗ. Hình ảnh các bạn trẻ xếp hàng mua thẻ vàng để tặng người thân trong dịp Tết cho thấy xu hướng này đang lan rộng, đặc biệt trong thế hệ trẻ – những người coi trọng sự thiết thực và thông minh tài chính.

Không dừng lại ở đó, Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục ra mắt BST Đồng vàng 1 chỉ & Thẻ vàng 0,3 chỉ 999,9 cho mùa Tết – Thần Tài 2026. Đây là lời chúc khai xuân trọn vẹn, gửi gắm phúc khí và niềm tin cho hành trình thịnh vượng phía trước.

BST Tết & Thần Tài 2026 sẽ chính thức lên kệ vào ngày 10/02/2026 tại hệ thống cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải trên toàn quốc.

Lấy cảm hứng từ những hình tượng quen thuộc trong văn hóa Á Đông, BST được chế tác tinh xảo với nhiều chủ đề ý nghĩa. Thiên Mã Đại Cát là hình tượng chú ngựa vươn mình mạnh mẽ, mang theo khí thế bứt phá, mở lối vinh hoa, báo hiệu những “tin vui thắng trận” trong năm mới. Phát Lộc Tài với nụ cười rạng rỡ của Thần Tài như lời chúc phúc nhẹ nhàng nhưng bền bỉ: buôn may bán đắt, gia đạo bình an, sung túc vẹn tròn. Thiên Mã Kim Vận tượng trưng cho dòng chảy không ngừng của cơ hội, tiền tài và vận hội hanh thông.

Mỗi sản phẩm trong BST không chỉ là quà Tết, quà lì xì đầu năm hay quà biếu đối tác, mà còn có thể trở thành vật phẩm phong thủy ứng dụng, trưng bày tại bàn làm việc để thu hút tài lộc. Với thiết kế tinh xảo, giá trị thực và ý nghĩa văn hóa sâu sắc, BST Đồng vàng & Thẻ vàng 24K đã khẳng định vị thế của vàng như một món quà vừa mang giá trị tài sản, vừa chứa đựng thông điệp tinh thần.

Tết 2026 được dự đoán sẽ là năm của sự chân thành và thiết thực. Một món quà giá trị thực sẽ thay vạn lời chúc bình an và thịnh vượng bền lâu. Khi người Việt ngày càng chú trọng đến sự thông minh tài chính, xu hướng quà tặng tài sản sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Vàng – với vị thế “vua trú ẩn” – không chỉ là món quà, mà còn là lời cam kết cho một tương lai vững bền.