Xu hướng 'nghỉ hưu tạm' đang lên, nhiều người dành thời gian nghỉ để đổi việc

(VTC News) -

Nghỉ hưu, từ lâu được coi là một cột mốc duy nhất đánh dấu sự kết thúc sự nghiệp, nhưng đang dần được thay thế bằng xu hướng mới - Nghỉ hưu tạm nhiều lần.

Báo cáo Quality of Life năm 2025 của HSBC cho thấy nhiều người đang dừng chân có chủ đích trên con đường sự nghiệp của mình, nhằm tái định hướng hoặc đổi mới, làm mới bản thân và sắp xếp lại các ưu tiên của họ. Các giai đoạn này được gọi là “nghỉ hưu tạm”.

Khảo sát hơn 10.797 người đi làm từ 21 - 69 tuổi ở 12 quốc gia của HSBC (nhóm trung lưu, sở hữu tài sản có khả năng đầu tư từ 100.000 USD đến 1 triệu USD), cho thấy Gen Z và Y đang dẫn đầu xu hướng, lên kế hoạch cẩn thận cho nhiều khoảng dừng có chủ đích trong sự nghiệp của mình.

Mô hình "làm - nghỉ - làm" mới mẻ này thường theo chu kỳ 6 năm, với 49% người cân nhắc lập kế hoạch nghỉ hưu tạm khoảng 2 - 3 lần trong sự nghiệp của họ, để nhìn lại, làm mới bản thân và sắp xếp lại các ưu tiên của mình. Mỗi lần kéo dài 6-12 tháng.

Độ tuổi lý tưởng để nghỉ hưu tạm lần đầu là 47 tuổi.

Hầu hết người đi làm có kế kế hoạch nghỉ hưu tạm 2-3 lần trong sự nghiệp.

Đặc biệt, đến 87% người cho biết họ đã trải qua ít nhất một đợt nghỉ hưu tạm. Và những đợt nghỉ này có tác động tích cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của họ.

Xu hướng mong muốn nghỉ hưu tạm xuất hiện ở tất cả các thế hệ, dẫn đầu là Gen Z và tiếp đến là Y. Nhóm này là những người muốn có trung bình 3 đợt nghỉ hưu tạm trong sự nghiệp.

Gen X và Baby Boomers (thế hệ sinh từ 1970 về trước) cũng có kế hoạch cho nghỉ hưu tạm và muốn được nghỉ 2,8 - 2,9 đợt trong sự nghiệp của mình.

“Dữ liệu cho thấy việc có nhiều đợt nghỉ hưu tạm không phải là một trào lưu thế hệ hay một “khoảng nghỉ giữa sự nghiệp” thông thường. Những đợt nghỉ này là một sự dịch chuyển trong tư duy, khi ngày càng nhiều người dành thời gian để tận hưởng cuộc sống thay vì chỉ tích lũy tài sản. Người ta không coi đây là ngừng làm việc hay kết thúc sự nghiệp, mà là chọn những hướng đi mới phù hợp hơn với giá trị của bản thân và nhu cầu của gia đình họ”, Tiến sĩ Cora Pettipas, chuyên gia kế hoạch tài chính và Hưu trí tại HBSC, cho biết.

Gen Z cũng là nhóm tự tin nhất trong việc lên kế hoạch và quản lý việc nghỉ hưu tạm nhiều lần. Có 77% nhóm người ở tuổi này cho rằng họ đã chuẩn bị kỹ càng – bao gồm đánh giá tình hình tài chính hiện tại và xây dựng kế hoạch cụ thể để quay lại thị trường lao động.

Gen X, Y và Baby Boomers cũng khẳng định tự tin với các kế hoạch nghỉ hưu tạm của mình, với các khảo sát đều nhận được trên 70% ý kiến.

Đáng chú ý, phần lớn người nghỉ hưu tạm ước tính họ sẽ chi đến 100.000 USD cho mỗi đợt nghỉ. Một số có ý định chi tiêu nhiều hơn, với mức trung bình toàn cầu lên tới 339.800 USD/đợt. Điều này cho thấy mức độ chuẩn bị và đầu tư để đảm bảo những đợt nghỉ hưu tạm này thực sự xứng đáng.

Làm mới bản thân, tập trung vào sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc cá nhân, đi du lịch... là những ưu tiên của người lao động khi họ "nghỉ hưu tạm".

Tuy nhiên, nguồn tài chính cho một đợt nghỉ hưu tạm của mỗi thế hệ là không giống nhau. Nguồn tài chính phục vụ nghỉ hưu tạm của Gen Z được dùng nguồn thu nhập các sản phẩm số hoặc mạng xã hội, khám phá cơ hội kinh doanh bên cạnh tiết kiệm hoặc đầu tư. Gen Z nghỉ hưu tạm cũng thường hướng tới việc khởi nghiệp, với 31% có mong muốn này.

Trong khi đó, gen X, Y và thế hệ Baby Boomers chủ yếu dựa vào tiền tiết kiệm cá nhân. Ngoài ra, nhóm Baby Boomers còn dùng thêm lương hưu hoặc tài khoản hưu trí cho mỗi đợt nghỉ.

Phụ nữ có sự tự tin cao hơn trong việc chuẩn bị cho một đợt nghỉ, với 75% cho rằng họ đủ khả năng chuẩn bị, tỷ lệ này ở nam giới là 73%.

Hầu hết thời gian nghỉ hưu tạm được mọi người dành cho gia đình, bao gồm chăm sóc con cái và cha mẹ già. Bên cạnh đó, họ tập trung vào sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc cá nhân; nhiều người cũng dành thời gian đi du lịch, khám phá những địa điểm, nền văn hóa mới mà không bị giới hạn như những kỳ nghỉ thông thường.

Cũng có nhiều người dành thời gian tạm nghỉ này như kiểu tạm gác lại công việc, đánh giá lại các mục tiêu nghề nghiệp và có thể chuyển hướng cùng cơ hội mới.

Nhưng nhìn chung, ưu tiên lớn nhất của thời gian này là gia đình và coi đây là một động lực chính để họ nghỉ hưu tạm.