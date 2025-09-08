XSMT 9/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 9/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 9/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 9/9. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 9/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 9/9 - KQXSMT thứ 3

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung quay số bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Trung mở thưởng ở đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) quay số.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung quay thưởng ở 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung được tổ chức mở thưởng tại 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Kết quả xổ số miền Trung quay số ở 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung mở thưởng ở 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

Vé số trúng thưởng sẽ còn hiệu lực lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả (ngày mở thưởng). Nếu quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị để nhận thưởng và được xem như vô hiệu.

Theo quy định hiện hành, thời gian chi trả thưởng chậm nhất là 05 ngày kể từ khi Công ty Xổ số kiến thiết tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng từ người trúng. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của khách hàng, Công ty luôn ưu tiên xử lý hồ sơ và hoàn tất thủ tục nhanh chóng, nhằm thanh toán giải thưởng trong thời gian sớm nhất có thể.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Sau khi trúng số, người chơi có thể trực tiếp đến Công ty Xổ số kiến thiết hoặc tới các đại lý xổ số gần nơi mình sinh sống để tiến hành lĩnh thưởng.

- Trong trường hợp muốn nhận thưởng nhanh chóng và tiện lợi, bạn có thể lựa chọn đổi thưởng tại các đại lý được công ty ủy quyền. Tuy nhiên, khi lĩnh thưởng qua kênh này, người chơi sẽ cần trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý, thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy theo quy định tại từng điểm đổi vé.

- Nếu đến trực tiếp Công ty Xổ số kiến thiết để lĩnh thưởng, bạn sẽ được nhận toàn bộ số tiền giải thưởng (sau khi đã trừ thuế theo quy định, nếu có) mà không phải chi thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

