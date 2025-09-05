XSMT 6/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 6/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 6/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 6/9. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 6/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 6/9 - KQXSMT thứ 7

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được quay số bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả XSMT sẽ mở thưởng tại đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT sẽ do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tiến hành quay số.

- Thứ Năm: XSMT sẽ quay thưởng tại 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được tổ chức mở thưởng ở 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Kết quả XSMT sẽ quay số tại 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ mở thưởng tại 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng số có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết để nhận thưởng hoặc đổi thưởng tại các đại lý vé số gần nhà. Nhiều người ưu tiên đổi tại đại lý vì nhanh gọn và thuận tiện.

- Tuy nhiên, khi đổi thưởng ở đại lý, người chơi cần trả một khoản phí hoa hồng, thường từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng. Đây là phí dịch vụ bắt buộc khi thực hiện tại kênh này.

- Nếu lựa chọn nhận thưởng tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ được nhận đủ số tiền sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Ưu điểm là không phát sinh chi phí thêm và đảm bảo tối đa quyền lợi.

Thời gian trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết sẽ chi trả tiền thưởng cho khách hàng trúng số trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

- Trong trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan, thời gian chi trả sẽ được kéo dài cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra kết luận chính thức.

