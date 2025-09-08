XSMT 8/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 8/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 8/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 8/9. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 8/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 8/9 - KQXSMT thứ 2

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung được quay số bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Trung mở thưởng tại đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tiến hành quay số.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung quay thưởng tại 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung được tổ chức mở thưởng ở 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Kết quả xổ số miền Trung quay số tại 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung mở thưởng tại 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện vé lĩnh thưởng

Để đủ điều kiện nhận thưởng, vé số phải do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành hợp lệ và có thông tin trùng khớp với kỳ quay số tương ứng. Dãy số trên vé cần đối chiếu chính xác với kết quả các giải được công bố. Đồng thời, vé phải còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa và vẫn trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng theo quy định.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng số, người chơi có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết hoặc ghé đại lý xổ số gần nhất để nhận thưởng.

- Nếu muốn nhận thưởng nhanh gọn và thuận tiện, bạn có thể đổi thưởng tại các đại lý được công ty ủy quyền. Tuy nhiên, khi chọn cách này, người trúng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý, thường nằm trong khoảng 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy theo nơi đổi vé.

- Ngược lại, khi đến công ty xổ số kiến thiết để nhận thưởng, bạn sẽ được nhận toàn bộ giá trị giải (sau khi khấu trừ thuế theo quy định, nếu có) mà không phải chi trả thêm bất kỳ khoản phí nào.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.